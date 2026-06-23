Thông tin MỚI vụ cô gái bị hành hung trong cửa hàng làm đẹp

Đời sống 23/06/2026 11:35

Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị một người giật tóc, đánh tới tấp đến mức ngã gục trên sàn một cửa hàng làm đẹp ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Sự việc trên lan truyền đã gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Công an xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang xác minh vụ một cô gái bị hành hung tại cửa hàng làm đẹp trên địa bàn, gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị đánh ngay bên trong cửa hàng làm đẹp ở xã Phụ Dực. Hình ảnh trong clip cho thấy nạn nhân bị túm tóc, kéo ngã xuống sàn và liên tiếp bị tấn công.

Thông tin MỚI vụ cô gái bị hành hung trong cửa hàng làm đẹp - Ảnh 1
Cô gái bị bạn túm tóc kéo lê dưới sàn nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào nội dung camera ghi lại, khoảng 17h33 ngày 21/6, một cô gái mặc trang phục màu đen từ bên ngoài bước vào cửa hàng. Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại với cô gái đang có mặt bên trong, người này bất ngờ đá văng một bó hoa đặt trên sàn rồi lao vào hành hung đối phương.

Cô gái mặc đồ đen liên tục tát vào mặt nạn nhân, túm tóc kéo ngã xuống nền nhà và dùng chân đạp, đá nhiều lần. Nạn nhân bị đánh đến mức ngã gục ngay tại hiện trường.

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Công an xã Phụ Dực đã vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

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