Danh tính nữ tài xế bị phạt vì để 3 trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi xe đang chạy

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài ô tô qua cửa sổ trời khi xe đang chạy trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen).

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 23/6, Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã làm việc với nữ tài xế, lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi chở người trên ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn.

Với lỗi này, người vi phạm bị phạt từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 19/6, người phụ nữ lái ôtô 5 chỗ chạy trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh). Trong lúc xe di chuyển, 3 trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế phía sau không thắt dây an toàn, đã đứng lên ghế và thò đầu qua cửa sổ trời.

Hình ảnh được người dân ghi lại, gửi phản ánh tới nhà chức trách. Tại buổi làm việc, nữ tài xế thừa nhận vi phạm, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Ba trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế sau thò đầu qua cửa sổ trời - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào cơ quan chức năng, việc để trẻ em có hành động như trên là rất nguy hiểm vì chỉ cần xảy ra tình huống phanh gấp, va chạm bất ngờ hoặc trẻ mất thăng bằng, hậu quả có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

CSGT khuyến cáo người điều khiển ô tô cần kiểm tra, nhắc nhở tất cả người ngồi trên xe thắt dây an toàn trước khi xe lăn bánh; bố trí trẻ em ngồi đúng vị trí, sử dụng dây an toàn hoặc thiết bị bảo vệ phù hợp theo quy định; tuyệt đối không để trẻ em thò đầu, tay hoặc bất kỳ bộ phận nào của cơ thể ra ngoài cửa sổ hoặc cửa sổ trời khi phương tiện đang lưu thông.

Thông tin MỚI vụ cô gái bị hành hung trong cửa hàng làm đẹp Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị một người giật tóc, đánh tới tấp đến mức ngã gục trên sàn một cửa hàng làm đẹp ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Sự việc trên lan truyền đã gây bức xúc trong dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nu-tai-xe-bi-phat-vi-e-3-tre-nho-tho-au-qua-cua-so-troi-khi-xe-ang-chay-762536.html