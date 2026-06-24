NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Đời sống 24/06/2026 11:52

Thông tin tôm khô làm bằng cao su non đang lan truyền trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác định không có căn cứ. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương xác minh nguồn phát tán để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/6, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, mới đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non”, sự việc được cho là xảy ra tại địa bàn xã Cái Nước. Theo những thông tin thất thiệt này, sản phẩm tôm khô được làm bằng cao su non, có pha trộn hóa chất bị cấm cực độc. 

Các bài đăng dù không được kiểm chứng vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước thông tin này, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định không có vụ việc công an bao vây, bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

“Thông tin đăng tải nêu trên không có căn cứ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng”, theo UBND tỉnh Cà Mau.

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Cà Mau khẳng định tin sản xuất tôm khô giả bằng cao su non như mạng xã hội đăng tải hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước thông tin sai sự thật, UBND tỉnh Cà Mau giao công an khẩn trương rà soát, xác minh nguồn phát tán, đăng tải, chia sẻ; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan công an thường xuyên theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận, cắt ghép, suy diễn thông tin sai sự thật liên quan vụ việc.

Tỉnh cũng chỉ đạo các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tôm khô trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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