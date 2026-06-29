Thu hồi, tiêu hủy 2 loại dầu gội đầu, dầu xả thảo dược 'made in Việt Nam'

Đời sống 29/06/2026 17:20

Đầu tháng 6, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Theo thông tin VietNamNet, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ngày 29/6 ký quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa của nhãn hàng Hoa Xứ Lạng.

Trong đó, dầu gội bồ kết thảo dược có số tiếp nhận phiếu công bố 01/23/CBMP-LS còn sản phẩm dầu xả nha đam gừng dừa có số tiếp nhận phiếu công bố 02/2023/CBMP-LS.

Cả hai sản phẩm đều do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa (Lạng Sơn) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thu hồi, tiêu hủy 2 loại dầu gội đầu, dầu xả thảo dược 'made in Việt Nam' - Ảnh 1
Thu hồi dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa mang nhãn hiệu Hoa Xứ Lạng. Ảnh: VietNamNet. 

Lý do thu hồi là cơ sở này không bảo đảm một trong các điều kiện theo quy định. Văn bản không nêu rõ điều kiện cụ thể không được đáp ứng là gì.

Theo thông tin VNExpress, trước đó cơ sở này từng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, tuy nhiên quá trình hậu kiểm cho thấy đơn vị không còn bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn bắt buộc để duy trì hoạt động. Đây là đơn vị trực tiếp sản xuất, chịu trách nhiệm đưa hai dòng sản phẩm chăm sóc tóc nói trên ra thị trường tiêu thụ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố lập tức thông báo cho các đại lý bán buôn, bán lẻ và người tiêu dùng dừng ngay việc mua bán, sử dụng bộ đôi sản phẩm này. Các cơ quan chức năng địa phương có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi của doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Riêng Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn được yêu cầu giám sát Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa thực hiện thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định; hạn chót báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược là ngày 29/7.

Trên mạng xã hội, dầu gội thảo dược Hoa Xứ Lạng được báo giá bán 200.000 đồng/chai, 380.000 đồng/cặp. Sản phẩm được giới thiệu "có thành phần tự nhiên rất an toàn".

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Từ khóa:   dầu gội đầu dầu xả thảo dược thu hồi tiêu hủy

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