Đang hớn hở phát thiệp cưới lần 2, tôi vội vã hủy hôn vì một câu nói 'sốc tận óc' của chồng sắp cưới

Tâm sự Eva 29/06/2026 18:00

Tôi cứ nghĩ lần này đến với anh sẽ là quyết định đúng đắn. Nhưng đến khi gần kết hôn, chúng tôi sống chung một thời gian mới phát hiện bản tính thật sự của anh. Chẳng giống như trước, anh không giữ ý tứ nữa, tính toán chi li, hay quát mắng người khác.

Tôi là mẹ đơn thân đến nay đã 4 năm, bé gái con tôi cũng sắp được 6 tuổi. Tôi ở nhà mẹ đẻ, nhưng không được thoải mái vì nhà tôi vẫn còn giữ tư tưởng xưa, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, con trai mới quan trọng. Vì thế, tôi với mẹ thường hay bất đồng quan điểm, thậm chí nhiều lần bà đuổi mẹ con tôi đi. Nhưng do con còn quá nhỏ, công việc của tôi còn bấp bênh nên cả hai mẹ con cắn răng chịu đựng ở nhà mẹ không dám thuê trọ ở ngoài.

Thời gian gần đây, tôi quen một anh đã ly hôn vợ đã 41 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, anh làm nhân viên nhà nước và có một con gái 8 tuổi sống cùng mẹ. Tôi nghĩ anh một lần đổ vỡ nên sẽ đồng cảm san sẻ cho nhau. Ban đầu anh rất tốt với tôi, dù đôi khi vẫn có giận hờn. Để làm tin, anh đem cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu cho tôi đứng tên, rồi mua tivi, bình nóng lạnh tặng ba mẹ tôi. Không những vậy anh thường xuyên tặng tôi những món quà nhỏ đến đắc tiền.

Tôi cứ nghĩ lần này đến với anh sẽ là quyết định đúng đắn. Nhưng đến khi gần kết hôn, chúng tôi sống chung một thời gian mới phát hiện bản tính thật sự của anh. Chẳng giống như trước, anh không giữ ý tứ nữa, tính toán chi li, hay quát mắng người khác. Đỉnh điểm là chuyện đặt menu món ăn cưới, dù không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của tôi và nhà hàng, anh vẫn cố chen vào nói đổi món này, món kia. Quá đáng hơn, trong lúc tức giận anh còn nói: “Người như em anh không thiếu, anh lấy con khác 30 giây”.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định hoãn cưới mặc dù đã gửi thiệp mời cho mọi người. Tôi rất sợ rơi vào kết cục bế tắc như lần trước. Anh nói việc này sẽ khiến anh mất mặt với mọi người, nên cố tìm cách khuyên nhủ tôi, thậm chí thề thốt rằng sẽ thay đổi. Tôi mềm lòng, dẫn anh về nhà, không ngờ anh lại nhân cơ hội này xúc phạm ba mẹ tôi, đòi lại hết những thứ anh đã tặng.

Đang hớn hở phát thiệp cưới lần 2, tôi vội vã hủy hôn vì một câu nói 'sốc tận óc' của chồng sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành động của anh khiến tôi vô cùng hoảng sợ, tôi gom hết tất cả những thứ anh tặng từ bé đến lớn bao gồm cả sổ tiết kiệm đem trả lại cho anh trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, tôi cẩn thận đến mức chụp hết tất cả làm bằng chứng. Đâu phải một mình anh phải tặng quà, tôi cũng thường hay nhét thêm tiền vào ví của anh nhưng chẳng bao giờ có ý nghĩ đòi lại. Trả xong tất cả cho anh, tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Sau việc đó, anh tìm cách xin lỗi, khóc lóc, tự dằn vặt bản thân chỉ mong tôi quay lại. Anh nói, anh còn yêu tôi rất nhiều, anh sẽ ở như vậy đợi tôi hồi tâm chuyển ý dù là 1 năm, 2 năm thậm chí 10 năm anh vẫn chấp nhận. Đến bây giờ anh vẫn còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ thấy con người anh thật nguy hiểm, không dám tin tưởng nữa.

Tuy nhiên vì anh một mình xa quê, tôi sợ anh sẽ sốc sau chuyện này nên vẫn thường hay hỏi thăm, an ủi anh, nhưng để bắt đầu lại thì tôi vẫn không dám nghĩ đến.

Đều đặn được chồng cho 10 triệu sau mỗi lần ân ái, vợ đang sung sướng bỗng khóc nghẹn khi biết sự thật

Đều đặn được chồng cho 10 triệu sau mỗi lần ân ái, vợ đang sung sướng bỗng khóc nghẹn khi biết sự thật

Đến khi tốt nghiệp, đi làm được vài năm, tôi quen được Dũng, là chủ một công ty xuất nhập khẩu. Dù đã 35 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình, anh nói với tôi vì lo cho công ty mà không còn thời gian yêu đương.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khi đang leo núi, 3 người dân vô tình phát hiện một con rắn lớn nằm chắn ngang giữa đường

Khi đang leo núi, 3 người dân vô tình phát hiện một con rắn lớn nằm chắn ngang giữa đường

Video 52 phút trước
Bắt quả tang chồng "5 lần 7 lượt" gạ tình gái lạ, vợ bầu nghẹn ngào "ngậm đắng" không dám ly hôn

Bắt quả tang chồng "5 lần 7 lượt" gạ tình gái lạ, vợ bầu nghẹn ngào "ngậm đắng" không dám ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Đang lắp đèn chiếu sáng gần ga tàu điện ngầm, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Đang lắp đèn chiếu sáng gần ga tàu điện ngầm, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Video 1 giờ 52 phút trước
Đang hớn hở phát thiệp cưới lần 2, tôi vội vã hủy hôn vì một câu nói "sốc tận óc" của chồng sắp cưới

Đang hớn hở phát thiệp cưới lần 2, tôi vội vã hủy hôn vì một câu nói "sốc tận óc" của chồng sắp cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 30/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Người đàn ông ngã từ ban công xuống đất bị thương khi đang mua kem

Người đàn ông ngã từ ban công xuống đất bị thương khi đang mua kem

Video 2 giờ 52 phút trước
Thu hồi, tiêu hủy 2 loại dầu gội đầu, dầu xả thảo dược 'made in Việt Nam'

Thu hồi, tiêu hủy 2 loại dầu gội đầu, dầu xả thảo dược 'made in Việt Nam'

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Chồng cạn tình quát: "Mày không ở được thì cút, để con lại", người vợ chết đứng đưa ra quyết định đau lòng

Chồng cạn tình quát: "Mày không ở được thì cút, để con lại", người vợ chết đứng đưa ra quyết định đau lòng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nóng: Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Nóng: Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Đang đi bơi, nam thanh niên vô cùng sốc khi phát hiện rắn chui vào trong quần

Đang đi bơi, nam thanh niên vô cùng sốc khi phát hiện rắn chui vào trong quần

Video 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 30/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Ba 30/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM qua đời ở tuổi 92

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM qua đời ở tuổi 92

Giá vàng hôm nay, ngày 29/6/2026: Vàng SJC tiếp tục hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay, ngày 29/6/2026: Vàng SJC tiếp tục hạ nhiệt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đều đặn được chồng cho 10 triệu sau mỗi lần ân ái, vợ đang sung sướng bỗng khóc nghẹn khi biết sự thật

Đều đặn được chồng cho 10 triệu sau mỗi lần ân ái, vợ đang sung sướng bỗng khóc nghẹn khi biết sự thật

10 năm thủ tiết thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như ruột thịt, ngày sinh nhật tôi rụng rời trước món quà của ông bà

10 năm thủ tiết thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như ruột thịt, ngày sinh nhật tôi rụng rời trước món quà của ông bà

Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt nước mắt chịu đựng bí mật này

Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt nước mắt chịu đựng bí mật này

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

"Gái ế" làm mình làm mẩy từ chối xem mắt, vừa chạm mặt đối phương liền đỏ mặt "quay xe"

"Gái ế" làm mình làm mẩy từ chối xem mắt, vừa chạm mặt đối phương liền đỏ mặt "quay xe"

Cưới chồng đáng tuổi chú để gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn tôi chết sững khi anh bóc mặt nạ

Cưới chồng đáng tuổi chú để gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn tôi chết sững khi anh bóc mặt nạ