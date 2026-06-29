Bé trai hoảng sợ bỏ chạy khi tình cờ phát hiện ra con rắn dài 1,8 mét đang bò vào bếp

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy con rắn đen dài khoảng 1,8 mét đang bò vào nhà dân ở Maha Sarakham, Thái Lan, vào ngày 20/6. Cậu bé được nhìn thấy đang vừa đi vừa nhìn vào điện thoại. Khi đi gần tới cửa, bé đột nhiên phát hiện ra con rắn ở ngay trước mặt mình.

Video 2 giờ 37 phút trước 2 giờ 37 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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