Khoảnh khắc kinh hoàng, nữ tài xế lái ô tô đâm vào quán bar, 7 người bị thương

Một nữ tài xế 47 tuổi lái chiếc Peugeot màu trắng trên đường phố Costa del Sol, Tây Ban Nha. Sau đó, người ta thấy chiếc xe của cô lao thẳng qua các cột chắn được đặt để phân tách đường và vỉa hè. Chỉ trong vài giây, tài xế đã lao thẳng vào các thực khách, làm đổ cả bàn ghế và dù che nắng của nhà hàng.

Video 3 giờ 49 phút trước 3 giờ 49 phút trước An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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