Thang máy trong trung tâm thương mại gặp sự cố khiến 13 người bị mắc kẹt khoảng 30 phút, 1 cô gái bất tỉnh

Sự hoảng loạn đã xảy ra tại trung tâm thương mại City Centre LA Mall ở Bareilly, bang Uttar Pradesh, sau khi 13 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, bị mắc kẹt trong thang máy hơn 30 phút do mất điện vào tối 21/6.
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Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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