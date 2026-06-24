Phát hiện con trăn lưới thò đầu ra khỏi lỗ hổng trên tấm ốp trần, chủ cửa hàng tạp hóa đã lập tức bỏ chạy

Một đội cứu hộ động vật đã bắt được con trăn dài 2,4 mét đang ẩn náu trên trần nhà của một cửa hàng ở Ấn Độ. Người đàn ông hoảng sợ cho biết anh đã chạy ra khỏi cửa hàng và ngay lập tức gọi cho sở lâm nghiệp để được hỗ trợ vào sáng ngày 13/6.

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