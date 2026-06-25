Kinh hoàng khoảnh khắc bắt sống con rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,13 mét, nặng gần 15 kg

Vào ngày 23/6, người dùng Facebook 'Surin Phungtham' đã đăng tải một clip ghi lại cảnh các tình nguyện viên từ Quỹ Thammasathan Sawang Kamphaeng Phet, chi nhánh Pang Silathong, tỉnh Kamphaeng Phet, hỗ trợ người dân bắt một con rắn hổ mang chúa trên xe bán tải.

Video 2 giờ 23 phút trước 2 giờ 23 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-khoanh-khac-bat-song-con-ran-ho-mang-chua-khong-lo-dai-413-met-nang-gan-15-kg-762685.html