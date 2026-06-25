Cứ ngỡ vợ nhẫn tâm bỏ rơi con đỏ hỏn, chồng ôm hận suốt nhiều năm rồi 'khóc nghẹn' khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 25/06/2026 14:38

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Cứ ngỡ vợ nhẫn tâm bỏ rơi con đỏ hỏn, chồng ôm hận suốt nhiều năm rồi 'khóc nghẹn' khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên về dính ngay cực phẩm "6 múi, 1m8" rồi cưới luôn sau 6 tháng

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên về dính ngay cực phẩm "6 múi, 1m8" rồi cưới luôn sau 6 tháng

Eo ôi... lúc đấy em đã có cảm tình với anh ngày rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế thế nhỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, chú rể "hóa đá" ngay trong đám cưới khi thấy đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, chú rể "hóa đá" ngay trong đám cưới khi thấy đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 51 phút trước
Yêu nhau suốt 8 năm, cô gái vẫn quyết quay lưng khi biết điều này về bạn trai

Yêu nhau suốt 8 năm, cô gái vẫn quyết quay lưng khi biết điều này về bạn trai

Tâm sự 53 phút trước
Ngồi trên bãi biển, người đàn bị sóng lớn cuốn trôi

Ngồi trên bãi biển, người đàn bị sóng lớn cuốn trôi

Video 56 phút trước
Bị nhà chồng mỉa mai con không giống bố, vợ trẻ tung bằng chứng đanh thép khiến mẹ chồng lập tức "tắt đài"

Bị nhà chồng mỉa mai con không giống bố, vợ trẻ tung bằng chứng đanh thép khiến mẹ chồng lập tức "tắt đài"

Tâm sự Eva 57 phút trước
Suốt 8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, chồng rụng rời phát hiện bí mật tàn nhẫn dưới đáy ngăn bàn phòng ngủ

Suốt 8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, chồng rụng rời phát hiện bí mật tàn nhẫn dưới đáy ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tưởng vợ phụ bạc, người chồng bật khóc khi biết sự thật đằng sau cuộc chia ly

Tưởng vợ phụ bạc, người chồng bật khóc khi biết sự thật đằng sau cuộc chia ly

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đang say đắm bên bạn trai "soái ca", tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Đang say đắm bên bạn trai "soái ca", tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "khóc dở mếu dở" phát hiện mình mới là kẻ... cắm sừng người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "khóc dở mếu dở" phát hiện mình mới là kẻ... cắm sừng người khác

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên về dính ngay cực phẩm "6 múi, 1m8" rồi cưới luôn sau 6 tháng

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên về dính ngay cực phẩm "6 múi, 1m8" rồi cưới luôn sau 6 tháng

Ép cặp vợ chồng trẻ không được sinh con 5 năm sau cưới, mẹ chồng khiến thiên hạ phẫn nộ khi lộ lý do

Ép cặp vợ chồng trẻ không được sinh con 5 năm sau cưới, mẹ chồng khiến thiên hạ phẫn nộ khi lộ lý do

Góc khuất sau màn "khổ nhục kế" tự tử của kẻ thứ ba nhằm triệt hạ chị dâu tôi bằng pháp luật

Góc khuất sau màn "khổ nhục kế" tự tử của kẻ thứ ba nhằm triệt hạ chị dâu tôi bằng pháp luật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì "đứng hình" khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì "đứng hình" khi biết sự thật

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai không phải là bố, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật chấn động

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai không phải là bố, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật chấn động

Cầm kết quả ADN đúng là con mình nhưng mặt giống gã hàng xóm như đúc, chồng rụng rời khi biết sự thật phía sau

Cầm kết quả ADN đúng là con mình nhưng mặt giống gã hàng xóm như đúc, chồng rụng rời khi biết sự thật phía sau