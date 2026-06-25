Góc khuất sau màn "khổ nhục kế" tự tử của kẻ thứ ba nhằm triệt hạ chị dâu tôi bằng pháp luật

Tâm sự gia đình 25/06/2026 13:36

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị dâu tôi đã phát điên lên tìm đến cô ta để dằn mặt. Nhưng cô ta cũng là dạng không vừa, cô ta còn ngang nhiên thách thức chị dâu tôi và còn nói rằng, chị chỉ là công cụ kiếm tiền cho chồng, trong mắt chồng chị hoàn toàn không phải là một người đàn bà.

Chị dâu tôi là một người giỏi giang. Tuy rằng anh trai tôi có chức có quyền nhưng tiền lương thua hẳn chị. Nếu không có chị chắc chắn gia đình anh sẽ chẳng có một cơ ngơi như ngày hôm nay.

Không thể phủ nhận rằng, nhờ vào mối quan hệ của anh thì chị dâu tôi mới có thể có được nhiều mối làm ăn ngon như vậy. Nhưng nếu không phải chị thì cũng khó có người phụ nữ nào có thể giúp chồng dựng lên cơ nghiệp đồ sộ như chị. Cả nhà tôi đều biết điều đó nên rất quý và nể chị. Cả tôi cũng vậy.

Anh trai tôi là một người khá hiền lành. Cứ ngỡ anh lấy được một người vợ giỏi giang tháo vát như vậy thì sẽ yên phận mà hưởng thụ. Nhưng không, anh lại có bồ. Một người phụ nữ đã có con và ly dị, kém xa chị dâu tôi về mọi mặt.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị dâu tôi đã phát điên lên tìm đến cô ta để dằn mặt. Nhưng cô ta cũng là dạng không vừa, cô ta còn ngang nhiên thách thức chị dâu tôi và còn nói rằng, chị chỉ là công cụ kiếm tiền cho chồng, trong mắt chồng chị hoàn toàn không phải là một người đàn bà.

Góc khuất sau màn 'khổ nhục kế' tự tử của kẻ thứ ba nhằm triệt hạ chị dâu tôi bằng pháp luật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên chị dâu tôi chẳng phải dạng hiền lành gì. Chị cay cú tìm hiểu hoàn cảnh của cô bồ. Biết cô ta có đứa con gái đang học lớp ba ở một trường tiểu học. Chị liền thuê người chụp ảnh nóng của mẹ nó với bồ rồi rải khắp trường bêu rếu. Không những thế, chị còn mang những tờ rơi đó phát ở nơi làm việc của cô ta để cảnh cáo. Con bé mới 9 tuổi đầu bị khủng hoảng tinh thần không dám đi học. Cô ta liền gọi điện cảnh cáo ngược lại chị dâu tôi. 

Không ngờ cô ta lại am hiểu về luật đến vậy. Cô ta nói rằng sẽ dàn cảnh tự tự không thành vì bị chị dâu xâm phạm tinh thần nghiêm thần nghiêm trọng. Với tội danh này chị dâu tôi chắc chắn sẽ phải đi tù bằng những việc mà chị đã làm. Cô ta còn cảnh cáo chỉ cần chị dâu đụng đến một cọng tóc của con gái cô ta một lần nữa chắc chắn cô ta sẽ hành động.

Tôi có hỏi một người bạn làm luật sư thì bạn ấy cũng nói cô ta hoàn toàn có thể dàn cảnh tự tử như vậy. Chị dâu tôi đã hành động hơi quá trong chuyện này. Cô ta có đủ bằng chứng để buộc tội chị. Còn những lời cô ta nói thì chỉ nói qua điện thoại chẳng có chứng cứ. Rõ ràng, cô ta không phải dạng tầm thường.

Chị dâu tôi bị đe dọa thì càng điên tiết muốn ăn thua đủ với cô ta. Đương nhiên là tôi đã ngăn chị lại. Thật sự tôi cũng không biết phải giúp chị như thế nào trong hoàn cảnh này.  

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