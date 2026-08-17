Ăn rau chân vịt người dùng nhận về 4 lợi ích tuyệt vời không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 17/08/2026 05:00

Rau chân vịt (cải bó xôi) chứa nhiều vitamin A, C, K, sắt và chất chống oxy hóa. Loại rau này giúp sáng mắt, chắc xương, ổn định huyết áp, hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết rất tốt.

Rau chân vịt từng được trồng ở Ba Tư từ cách đây hàng nghìn năm sau đó du nhập về Trung Quốc cách đây khoảng 1.500 năm. Vài trăm năm sau đó, loại rau này được mang đến châu Âu và nhanh chóng có mặt trong nhiều món ăn ngon.

Rau chân vịt là một loại rau  giàu chất xơ với hàm lượng chất béo thấp. Bên cạnh đó, trong cải chân vịt còn chứa nhiều:

Ăn rau chân vịt người dùng nhận về 4 lợi ích tuyệt vời không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoáng chất như kali, kẽm, magiê, sắt, canxi…

Các loại vitamin như B9 (folate), A, B6, C, K, B1 (thiamine), B2 (riboflavin) và nhiều vitamin thiết yếu khác. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g rau chân vịt chứa 28,1mg vitamin C, đáp ứng được 34% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của một người. 

Một số hợp chất thực vật như carotenoids, polyphenol, flavonoid,  lutein, kaempferol, quercetin, zeaxanthin,… Chúng đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, từ việc duy trì sức khỏe của mắt đến giảm viêm.

Bạn có thể dùng cải bó xôi để chế biến các món ăn như: salad, xào hay nấu canh, chiên trứng… Hiện nay rau chân vịt còn được bào chế dưới dạng thực phẩm bổ sung. Song nó vẫn được sử dụng rộng rãi chủ yếu như một loại thực phẩm.

Công dụng của rau chân vịt

Hỗ trợ sức khỏe xươngHỗ trợ sức khỏe xương

Vào mùa đông, ngày ngắn và đêm dài hơn. Do đó, chúng ta sẽ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hệ quả là da sẽ tạo ra ít vitamin D hơn. Trong khi đó, nhờ có vitamin D mà xương mới có thể hấp thụ canxi.

Ăn rau chân vịt người dùng nhận về 4 lợi ích tuyệt vời không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt lại không chỉ có vitamin D mà còn cả vitamin K. Cả hai loại vitamin này đều rất cần thiết cho xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

Tăng cường khả năng hấp thụ sắt

Hàm lượng vitamin C trong rau chân vịt không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ nguồn thực vật của cơ thể. Tác dụng này đặc biệt có lợi với những người đang bị thiếu máu hay có chế độ ăn thiếu sắt.

Hỗ trợ tiêu hóa

Cải chân vịt giàu chất xơ và nước, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, vitamin E, beta carotene và flavonoid trong rau chân vịt có thể giúp giảm viêm trong ruột. Điều này rất quan trọng để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Rau chân vịt hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường

Rau chân vịt có chứa axit alpha-lipoic. Đây là một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa sự thay đổi oxy hóa, những thay đổi do tình trạng căng thẳng gây ra ở bệnh nhân đái tháo đường.

Ăn rau chân vịt người dùng nhận về 4 lợi ích tuyệt vời không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu về axit alpha-lipoic cũng cho thấy hoạt chất này tác động làm suy giảm bệnh thần kinh ngoại vi và bệnh thần kinh tự trị ở bệnh nhân đái tháo đường.

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