Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2026: Người mua lỗ 3 triệu đồng chỉ sau một tuần

Đời sống 16/08/2026 09:28

Hôm nay ngày 16/8/2026 giá vàng trong nước sau một tuần không thay đổi nhưng người mua vẫn chịu lỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 16/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đứng yên. Tuy nhiên, chênh lệch mua - bán vàng miếng hiện neo ở mức 3 triệu đồng nên người mua vàng sau một tuần bị lỗ 3 triệu đồng cũng như lúc mua vào.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng đứng yên sau một tuần khi vẫn mua vào 140,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng. Cũng như vàng miếng, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn vẫn là 3 triệu đồng nên người mua vào bị lỗ ở mức này sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2026: Người mua lỗ 3 triệu đồng chỉ sau một tuần - Ảnh 1
Người mua vàng trong nước lỗ 3 triệu đồng chỉ trong 1 tuần. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng tăng sau khi lạm phát và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ hạ nhiệt. Điều này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 32,5% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất lên tới 67,5%. Đây là mức kỳ vọng tăng lãi suất thấp nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt hiện nay bắt đầu.

Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ giảm 0,6%, trái ngược dự báo tăng 0,1%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 8 cũng giảm xuống 51 điểm, từ mức 55,2 điểm trong tháng 7.

Kỳ vọng lãi suất thay đổi, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vàng. Từ đầu tháng 8, giá vàng đã tăng khoảng 10%, có thời điểm vượt 4.449 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tháng, trước khi điều chỉnh và tích lũy quanh vùng hiện tại.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7% do giá dầu tăng và thị trường chờ các báo cáo việc làm, lạm phát tháng 8 trước cuộc họp Fed tháng 9.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.377 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 10/2026 niêm yết ở mức 4.432 USD/ounce.

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng tại Mỹ chỉ đạt 8 tấn trong quý II. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm là 90 tấn mỗi quý.

Trong nửa đầu năm, nhu cầu vàng tại Mỹ đạt 41 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng vật chất niêm yết tại Mỹ.

Riêng tháng 6, lượng vàng nắm giữ tại các ETF này giảm 40 tấn. Trong khi đó, tổng mức giảm trong tháng 4 và tháng 5 chỉ khoảng 4 tấn.

Tính chung 6 tháng đầu năm, các ETF vàng tại Mỹ bị rút ròng 61 tấn. Đây là mức giảm lớn thứ tư trong lịch sử đối với nửa đầu năm và lớn thứ hai nếu tính theo giá trị USD.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng

Hôm nay, ngày 15/8/2026, giá vàng trong nước bật tăng trở lại, ngược chiều với kim loại quý thế giới. Trong nước, vàng SJC đã tăng 700.000 đồng/lượng.

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