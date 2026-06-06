NÓNG: Thu hồi hai loại thực phẩm chức năng do nguy cơ lẫn mảnh kính

Ngày 5/6, ngay khi nhận được thông tin về 2 sản phẩm thực phẩm chức năng của thương hiệu Nature's Own có nguy cơ chứa mảnh kính trong chai đựng, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với 2 sản phẩm này.

Theo thông tin từ VietNamNet, hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin, loại 320 viên, số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028; và Nature's Own Magnesium Glycinate 1150 mg, loại 300 viên, số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028.

Động thái được Bộ Y tế đưa ra sau khi Australia thu hồi khẩn cấp hai sản phẩm thực phẩm chức năng Nature's Own như trên, hôm 4/6. Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) cho biết nguy cơ các mảnh kính có thể xuất hiện trong chai đựng sản phẩm, không nằm trong viên uống. Tuy nhiên, người sử dụng sản phẩm từ các lô bị ảnh hưởng có thể gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với các mảnh vỡ.

Hai sản phẩm trên do Sanofi Consumer Healthcare, thuộc Tập đoàn Sanofi, phân phối và bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026. Đây là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, bổ sung glucosamine hỗ trợ xương khớp.

Hiện chưa rõ tại sao xuất hiện mảnh kính trong chai sản phẩm tại Australia.

Cục ATTP yêu cầu rà soát 2 loại thực phẩm chức năng có chứa mảnh kính

Theo thông tin từ VnExpress, sau khi tra cứu dữ liệu quản lý, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với hai sản phẩm nêu trên tại Việt Nam. Song, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục yêu cầu ngành y tế các địa phương rà soát việc đăng ký công bố hoặc tự công bố sản phẩm liên quan; làm việc với các doanh nghiệp công bố sản phẩm để ngừng lưu thông, thông báo tới hệ thống phân phối và triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các đơn vị thống kê số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô hàng bị ảnh hưởng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Sản phẩm nêu trên có thể có mặt tại thị trường Việt Nam theo diện "xách tay" hoặc bán ở thị trường thương mại điện tử.

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