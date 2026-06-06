NÓNG: Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau thông tin loại kẹo nổi tiếng chứa dị vật

Đời sống 06/06/2026 12:23

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu ngừng kinh doanh với một số lô sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130 g của Australia do chứa dị vật nhựa.

Theo Tthông tin từ báo Lao Động, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu rà soát và ngừng kinh doanh một số lô sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS của Australia sau khi cơ quan chức năng nước này phát hiện nguy cơ chứa dị vật nhựa bên trong sản phẩm.

Thông tin được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận cảnh báo chính thức từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi khẩn cấp sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS loại 130g đang được phân phối rộng rãi trên thị trường Australia.

NÓNG: Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau thông tin loại kẹo nổi tiếng chứa dị vật - Ảnh 1
Một số lô kẹo Allen’s iNSiDE OUTS bị thu hồi - Ảnh: VietNamNet

Theo Tthông tin từ VietNamNet, cơ quan chức năng Australia, lý do thu hồi xuất phát từ việc phát hiện dị vật nhựa bên trong sản phẩm. Đây là tạp chất có thể gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe nếu người tiêu dùng nuốt phải. Do đó, cơ quan này khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn sản phẩm thuộc các lô bị ảnh hưởng.

 

Allen’s iNSiDE OUTS là loại kẹo rất phổ biến và được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths hay các cửa hàng độc lập IGA. 

Cụ thể, các lô sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g bị thu hồi có hạn sử dụng đến ngày 30/6/2027, bao gồm các mã lô: 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941.

Tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh hàng xách tay.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) -  đơn vị được giao quản lý mặt hàng kẹo khẩn trương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng tiến hành kiểm tra. Đồng thời, đơn vị này được đề nghị phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu phát hiện đang lưu hành tại Việt Nam.

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