Giá vàng hôm nay, ngày 29/6/2026: Vàng SJC tiếp tục hạ nhiệt

Đời sống 29/06/2026 09:22

Hôm nay, ngày 29/6/2026, giá vàng giảm đồng loạt ở nhiều thương hiệu theo đà suy yếu của giá thế giới. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn hạ 500 nghìn đồng/lượng.

Theo thông tin Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Ngân hàng ACB giảm 500.000 đồng mua vào 145,3 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng; Công ty Mi Hồng giảm giá bán 300.000 đồng, xuống 147,7 triệu đồng, trong khi chiều mua vào đứng yên 146 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng, mua vào 144,8 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 144,9 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 29/6/2026: Vàng SJC tiếp tục hạ nhiệt - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, tuần qua, giá vàng biến động mạnh khi lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn đầu tuần nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực bán do đồng USD tăng giá, lạm phát Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng giao ngay mở tuần quanh 4.142 USD/ounce, tăng lên đỉnh 4.221 USD/ounce trước khi lao dốc xuống đáy tuần 3.959 USD/ounce, lần đầu tiên đánh mất mốc 4.000 USD/ounce.

Cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ căng thẳng tại eo biển Hormuz làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng vẫn không đủ bù đắp mức giảm trước đó.

Dù giá vàng đã có nhịp phục hồi cuối tuần, xu hướng chung vẫn nghiêng về điều chỉnh khi áp lực từ USD và chính sách Fed còn lớn.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường tuần này là các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, gồm báo cáo số lượng việc làm tuyển mới, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số PMI sản xuất ISM và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Dữ liệu được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của thị trường lao động và định hướng chính sách lãi suất của Fed.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút lực mua bắt đáy. Giá vàng vẫn chưa thể vượt và duy trì trên đường trung bình động 5 ngày kể từ ngày 16/6, cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự được xác nhận.

Ông đánh giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho vàng. Các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào vàng dự trữ. Việc Trung Quốc siết chặt hoạt động trên thị trường "vàng giấy" có thể làm giảm thanh khoản và ảnh hưởng đến diễn biến giá.

Đà điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ có thể đang gây sức ép lên vàng. Trong 30 ngày qua, hệ số tương quan giữa chỉ số Nasdaq và giá vàng đã lên tới 0,72, mức cao trong gần hai thập kỷ, cho thấy sự gia tăng đồng pha giữa tài sản rủi ro và vàng.

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