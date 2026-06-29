Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn

Dinh dưỡng 29/06/2026 05:00

Nước ép dứa nguyên chất là một thức uống giàu dinh dưỡng mà không phải ở các loại trái cây nào cũng có. Không chỉ ngon miệng, có lợi cho sức khỏe uống nước ép dứa còn giúp giảm cân, giải độc hiệu quả.

Trái dứa hay trái thơm là trái cây nhiệt đới không chỉ được người Việt sử dụng trong các món ăn mà nước ép từ dứa cũng là loại nước giải khát được yêu thích với vị chua ngọt tự nhiên. Trong 1 ly nước ép dứa 240 ml chứa 132 calo với hàm lượng chất béo, chất xơ dưới 1g và lượng đường là 25g.

Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hàm lượng các chất vitamin B, vitamin C trong nước dứa chiếm 15% giá trị dinh dưỡng cần nào vào cơ thể hàng ngày. Các khoáng chất khác như Mangan, Đồng, Magie, Kẽm, Canxi, bromelain,... của nước ép dứa cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sự phát triển xương khớp ở trẻ, giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương,...

Nước ép dứa có tác dụng gì?

Cơ thể chúng ta luôn cần đảm bảo đủ vitamin và khoáng chất để cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh và nước ép dứa là nguồn cung cấp tự nhiên tốt cho cơ thể. Vậy nước ép dứa có tác dụng gì?

Hỗ trợ làm đẹp da

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong dứa có công dụng giúp da sáng khỏe, giảm thâm nám, đồng thời hỗ trợ sản xuất collagen và cải thiện kết cấu da. Các chất như beta-carotene bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời, tia UV và ô nhiễm. Chỉ cần một cốc nước ép dứa 250 ml mỗi ngày sẽ cho một làn da sáng và chắc khỏe.

Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Đối với phụ nữ sau sinh hay sau 30 thường mắc các bệnh về xương khớp. Hàm lượng Mangan và đồng có trong nước ép dứa sẽ giúp xương trở nên chắc khoẻ hơn và giảm thiểu nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

Giảm đau bụng khi kinh nguyệt tới

Bromelain là một loại enzym có chức năng chống viêm, giúp giảm co thắt tử cung và khó chịu trong những kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh đó, Vitamin C và các khoáng chất trong dứa còn giúp tăng cường sức khỏe sinh sản và làm tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ. Vì vậy, giảm đau bụng kinh là một trong những tác dụng của nước ép dứa với phụ nữ và thường được phái nữ chọn uống để xoa dịu những cơn đau bụng kinh khó chịu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các dưỡng chất như vitamin C kích thích cơ thể sản sinh bạch cầu, bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn, virus gây hại. Ngoài ra, vitamin C có trong nước ép dứa còn giúp giảm thiểu mắc các bệnh cảm cúm thông thường.

Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Trong dứa có chứa enzyme protease và enzyme bromelain có khả năng phân giải protein, giảm chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu, tăng cường chống lại các tác nhân gây hại cho đường ruột như khuẩn Ecoli.

Một số lưu ý khi dùng nước ép dứa

Nếu bạn đã biết nước ép dưới có tác dụng gì thì dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn khi sử dụng loại nước ép này:

Hạn chế sử dụng đối với người bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân vì nước dứa có chứa nhiều đường và carbohydrate.

Chất axit trong dứa có thể làm sưng môi, lưỡi và triệu chứng giảm dần trong thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng này không cải thiện hoặc nặng hơn thì có thể bạn đang bị dị ứng với dứa và cần đến ngay bệnh viện để được sơ cứu kịp thời.

Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng nước dứa hàng ngày.

Hiện nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy nước ép dứa có thể thay thế thuốc để điều trị bệnh mà loại nước ép này chỉ có công dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe.

Đối với bệnh nhân có vấn đề về dạ dày thì hạn chế sử dụng nước ép dứa hoặc ăn dứa vì lượng axit sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bạn.

Chỉ nên dùng dứa chín có màu vàng và không dùng dứa xanh để tránh các trường hợp ngộ độc.

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