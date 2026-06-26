Chè tươi tốt nhưng 5 nhóm người này cần lưu ý khi dùng

Nước chè xanh hay nước trà xanh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe . Đây là thức uống quen thuộc với người Việt từ xưa đến nay. Nhưng có những người không nên uống nước chè xanh để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Chất tannin có trong trà xanh làm tăng acid dạ dày, có thể gây đau dạ dày, cảm giác buồn nôn hoặc táo bón. Vì vậy, không nên uống trà xanh khi bụng đói. Tốt nhất nên uống trà xanh sau bữa ăn hoặc giữa các bữa ăn. Những người bị loét dạ dày hoặc trào ngược acid không nên uống trà xanh quá mức. Một nghiên cứu năm 1984 kết luận rằng trà là chất kích thích mạnh acid dạ dày.

Người bị các vấn đề về tim mạch, huyết áp

Những bệnh nhân đang mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, động mạch vành không nên uống loại nước này. Trong chè xanh có chứa caffeine và theophylline là 2 chất khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng và bệnh tình thêm nghiêm trọng.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Các chất như caffeine, tannin đều có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ không nên uống nước trà xanh bởi caffeine có thể truyền qua sữa mẹ khiến bé mất ngủ, quấy khóc.

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Người bị bệnh gan

Bổ sung chiết xuất trà xanh có liên quan đến một số trường hợp tổn thương gan. Chiết xuất trà xanh có thể làm cho bệnh gan nặng hơn. Bệnh gan nặng, vì lượng caffeine trong máu tích tụ và tồn tại lâu hơn gây căng thẳng cho gan. Để tránh tác dụng phụ này, hãy tránh uống nhiều hơn 4 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày.

Người bị thiếu máu, sốt

Chất tannin trong trà cản trở sự hấp thu sắt từ thực phẩm, khiến cơ thể không nhận được đủ sắt. Vì thế, người thiếu máu không nên uống trà. Ngoài ra, chất caffeine của trà làm tăng nhiệt độ cơ thể và giảm hiệu quả của thuốc do vậy, người bị sốt cũng nên tránh xa trà.

Lưu ý khác khi uống nước chè xanh

Nếu không nằm trong nhóm những người không nên uống nước chè xanh, bạn có thể yên tâm sử dụng thức uống này. Tuy nhiên, khi uống nước chè xanh chúng ta cũng cần lưu ý:

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Không uống nước chè xanh ngay sau bữa ăn: Nếu uống nước chè xanh sau khi ăn, các acid tanna trong nước chè có thể khiến sắt và protein bị kết tủa. Điều này lặp lại liên tục không những khiến cơ thể bị mất cân bằng dinh dưỡng mà còn gây khó tiêu, đầy bụng. Bạn nên chờ ít nhất 1 tiếng sau khi ăn mới uống nước chè.

Không uống nước chè xanh để lâu: Nước chè để lâu sẽ bị xỉn màu, vitamin B và vitamin C bị phân hủy nên giảm lợi ích với sức khỏe. Lượng caffeine và acid tannic cũng tăng lên làm tăng nguy cơ gây bệnh gout.

Không nên nấu nước chè xanh quá đặc bởi hàm lượng cafein cao khiến thần kinh hưng phấn, gây mất ngủ.

Uống nước chè xanh lúc đói khiến người uống bị say chè sẽ có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, hạ đường huyết…

Nước chè xanh kỵ với các thực phẩm như thịt dê, thịt chó. Khi ăn các thực phẩm này bạn không nên uống nước chè.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang uống thuốc trị bệnh bạn không nên uống nước chè. Các thành phần trong nước chè xanh và thuốc có thể phản ứng với nhau gây hậu quả không mong muốn.

Nước chè xanh sau khi nấu chỉ nên để tối đa 8 tiếng. Sau khoảng thời gian đó các chất có hại sẽ gia tăng và gây hại cho sức khỏe.

Uống nước chè xanh sau khi uống rượu bia sẽ khiến các chất độc hại trong rượu bia chưa kịp phân giải bị ngấm vào thận và gây hại cho thận.