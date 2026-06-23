Chỉ có một loại rau đạt điểm tuyệt đối 100 và đó không phải là một loại thực phẩm hiếm, đắt tiền. Loại rau đó chính là cải xoong . Loại rau lá này, với hương vị cay nồng đặc trưng, ​​đã vượt qua cải thảo, cải cầu vồng, lá củ dền và rau bina để giành vị trí đầu bảng.

Theo The Mirror, một nghiên cứu được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xếp hạng các loại rau dựa trên các chất dinh dưỡng mà chúng có và mật độ của các chất dinh dưỡng đó.

Vậy rau cải xoong có tác dụng gì đối với sức khỏe mà được xếp vị trí đầu bảng?

Cải xoong có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cải xoong là một trong những thực phẩm phù hợp với chế độ dinh dưỡng phòng ngừa ung thư. Trong loại rau này chứa nhiều hợp chất thực vật sinh học như sulforaphane và isothiocyanates - những hoạt chất đã được nghiên cứu có khả năng ngăn chặn quá trình biến đổi tế bào bất thường, ức chế sự hình thành mạch máu nuôi dưỡng khối u và hỗ trợ cơ thể tăng cường cơ chế giải độc tự nhiên. Việc bổ sung cải xoong thường xuyên vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phổ biến.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cải xoong rất giàu chất chống oxy hóa, kali và vitamin K, những dưỡng chất có lợi trực tiếp đến hệ tim mạch. Kali trong cải xoong góp phần vào việc điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim. Vitamin K hỗ trợ ngăn ngừa vôi hóa động mạch và duy trì sự linh hoạt của mạch máu. Các chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm, hạn chế tổn thương thành mạch và giảm lượng cholesterol xấu (LDL).

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong cải xoong kết hợp cùng các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene và flavonoid giúp kích thích sản sinh bạch cầu - tế bào bảo vệ chính của hệ miễn dịch. Các chất này còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cải xoong tốt cho sức khỏe mắt

Cải xoong cũng là thực phẩm tốt cho mắt chúng ta nên ăn thường xuyên. Trong loại rau này có chứa hai dưỡng chất quan trọng cho thị lực là lutein và zeaxanthin. Ăn cải xoong thường xuyên còn giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Loại rau xanh này cũng là một thực phẩm tốt cho xương khớp. Trong thành phần dinh dưỡng của cải xoong chứa vitamin K và canxi đáng kể. Hai dưỡng chất thiết yếu cho hệ xương khỏe mạnh. Vitamin K đóng vai trò kích hoạt các protein tham gia vào quá trình tạo xương, còn canxi là thành phần chính cấu tạo xương và răng. Việc duy trì thói quen ăn cải xoong có thể góp phần củng cố mật độ xương, hạn chế tình trạng loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương.

Lưu ý khi dùng cải xoong

Cải xoong thường mọc ở những vùng nước đọng, ao tù, là nơi sinh sống của nhiều loại động vật ký sinh như sán lá gan, vắt, đỉa… Do đó, không nên ăn cải xoong sống hoặc tái (như trong món lẩu) do nguy cơ nhiễm sán cao.

Ngoài ra, cần chọn rau trồng nguồn gốc rõ ràng, sạch sẽ. Khi chế biến cần chú ý rửa sạch, nấu chín để tránh ký sinh trùng, giun sán, thuốc trừ sâu độc hại. Không nên ăn rau cải xoong luộc, canh rau cải xoong vào ban đêm, do có thể gây đi tiểu đêm, dẫn tới mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá 200g rau cải xoong/lần trong thời gian dài để tránh tổn thương thận, đau bụng, bàng quang khó chịu. Phụ nữ có thai không nên ăn nhiều tránh sảy thai.

Những trường hợp không nên dùng cải xoong

Những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, viêm ruột, viêm đại tràng không nên ăn cải xoong để tránh đầy hơi, khó tiêu, đau bụng làm bệnh thêm trầm trọng.

Những người bị bệnh cường giáp không nên ăn cải xoong do có chứa lượng iod cao, làm cho bệnh nặng hơn.

Những người cơ địa dị ứng cải xoong không được ăn. Những người bị suy thận nặng ăn cải xoong sẽ làm trầm trọng bệnh hơn.