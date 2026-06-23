Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Đời sống 23/06/2026 09:20

Hôm nay, ngày 23/6/2026, sau chuỗi ngày sụt giảm, giá vàng đã đảo chiều đi lên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng đột ngột tăng trở lại trong ngày giao dịch đầu tuần. Hôm qua 22.6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã tăng giá vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng, đến trưa giảm 600.000 đồng rồi sau đó tăng lại tương đương mức này. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC mua vào 145,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng. Các công ty kinh doanh vàng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng liên tục tăng, giảm giá vàng trong ngày với mỗi bước điều chỉnh từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá mua vào từ 145,5 - 145,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng biến động liên tục trong ngày với bước nhảy từ 200.000 đồng đến 1,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu 3 lần điều chỉnh giá vàng nhẫn theo hướng tăng mạnh đầu ngày 1,5 triệu đồng rồi giảm 1 triệu đồng trước khi tăng lại 200.000 đồng mỗi lượng. Cuối ngày, giá mua vào của công ty này tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu ngày, lên 144,4 triệu đồng; bán ra tăng 900.000 đồng, lên 147,9 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.191 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD so với giá mở cửa hôm trước là 4.156 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá vàng chủ yếu xuất phát từ việc giá dầu thô giảm mạnh sau các thông tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước, lãi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý này.

Cụ thể, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6, nhưng thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng mạnh mẽ theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ 4,46% lên 4,5%. Nhà đầu tư đặt xác suất gần 90% Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm 2026. Sự định giá lại này đã hạn chế đà tăng của vàng– dễ bị tổn thương hơn trước biến động của USD và lãi suất.

Cuối tuần qua, các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã mang lại những tín hiệu lạc quan. Thị trường phản ứng với tâm lý giảm rủi ro địa chính trị tạm thời. Kết quả, giá dầu thô giảm xuống 73,8 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi giá dầu đi xuống và dư âm bất ổn địa chính trị, song chưa đủ sức vượt qua sức ép từ kênh lãi suất. Các nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran cũng như dữ liệu kinh tế sắp tới để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/6/2026: Vàng SJC niêm yết mức 147,2 triệu đồng/lượng

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Hôm nay, ngày 22/6/2026, giá vàng thế giới đầu tuần tăng mạnh trước những thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Kim loại quý trong nước cũng tăng nhanh.

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