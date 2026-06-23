Đi ra vườn hái rau, người phụ nữ sốc khi thấy cảnh tượng con trăn khủng đang siết chết và ăn thịt một con dê

Vụ việc xảy ra tại khu vực Kalagarh, thuộc huyện Pauri. Theo các nhân chứng, con trăn được phát hiện gần một ngôi đền nằm trong khu dân cư mới của địa phương. Khi người dân tiếp cận hiện trường, họ bàng hoàng chứng kiến con vật khổng lồ đang quấn chặt con mồi trước khi bắt đầu nuốt chửng.

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