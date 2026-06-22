Bé trai 11 tuổi mất tích được phát hiện trôi dạt trên biển và đang bám vào một mảnh xốp lớn

Cậu học sinh tiểu học 11 tuổi đã không đến lớp vào sáng 16/6, giáo viên đã cố gắng liên lạc với phụ huynh nhưng không nhận được phản hồi. Chiều hôm đó, trong khi công tác tìm kiếm đang diễn ra, ngư dân phát hiện một cậu bé đang trôi nổi trên biển ở cửa sông Zhonggang ngoài khơi thị trấn Zhunan, Đài Loan (Trung Quốc), trên một mảnh xốp.
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An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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