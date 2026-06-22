Giá vàng hôm nay, ngày 22/6/2026: Vàng SJC niêm yết mức 147,2 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 22/6/2026, giá vàng thế giới đầu tuần tăng mạnh trước những thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Kim loại quý trong nước cũng tăng nhanh.

Theo thông tin báo VOV, giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 22/6 ở mức 144,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147,2 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 22/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng SJC trong nước niêm yết mức 147,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: VOV. Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng mạnh 52 USD mỗi ounce, lên 4.207 USD. Kim loại quý đột ngột tăng vọt trước những thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vẫn có những quan điểm bất đồng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể kiểm soát eo biển Hormuz và nối lại chiến dịch không kích.

Tuy nhiên, yếu tố tác động vàng dài hạn là lãi suất USD vẫn chưa thể mất đi. Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Kevin Warsh coi việc chống lạm phát là trụ cột chính trong vai trò lãnh đạo của ông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định giá cả. Các nhà giao dịch đẩy kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong tương lai lên cao hơn là yếu tố khiến vàng đi xuống. Bất chấp những rủi ro giảm giá ngắn hạn, các nhà phân tích hàng hóa vẫn tiếp tục xem giá vàng hiện tại là cơ hội mua vào. Trong tuần này, các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến dữ liệu PMI sơ bộ về sản xuất và dịch vụ của S&P Global để xem nền kinh tế đang trụ vững như thế nào trước tình trạng lạm phát gia tăng. Ngoài ra, một số thông tin đáng chú ý trong tuần này gồm doanh số bán nhà mới tại Mỹ; GDP quý 1, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ; chỉ số niềm tin người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan.

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