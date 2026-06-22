Hà Tĩnh: Xe khách tông ô tô đầu kéo, tài xế tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 22/06/2026 09:58

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào khung sắt phía sau ô tô đầu kéo. Hậu quả khiến 8 người bị thương, tài xế ô tô khách được xác định tử vong do chấn thương nặng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 22/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khiến một tài xế tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21/6, xe khách biển số 99H-067.xx do anh Nguyễn Tiến N. (36 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng.

Hà Tĩnh: Xe khách tông ô tô đầu kéo, tài xế tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khi đến Km557+200, đoạn gần nút giao Kỳ Trung thuộc xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 29E-422.xx kéo theo rơ-moóc 29RM-046.xx do anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang chở nhiều khung sắt cỡ lớn. Vụ tai nạn làm 9 người trên xe khách, trong đó có tài xế bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin báo Dân Trí, cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào khung sắt phía sau ô tô đầu kéo. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông.

Hà Tĩnh: Xe khách tông ô tô đầu kéo, tài xế tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 2
Vụ tai nạn làm 9 người trên xe khách bị thương, riêng tài xế đã tử vong ngay sau đó. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. được xác định đã tử vong do chấn thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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