Ba cha con thương vong, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

Đời sống 08/06/2026 16:20

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt sáng 8/6 là 3 cha con.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 8/6, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào khoảng 5h cùng ngày, trên cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt, ô tô tải biển kiểm soát 29H-683.xx do tài xế N.V.H. (trú Hà Nội) điều khiển đến xã Trường Lưu đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 38C-655.xx do anh N.H.Q. (trú Hà Tĩnh) cầm lái.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định tài xế xe tải 29H-683.xx trong quá trình lưu thông đã không làm chủ được tốc độ, đâm mạnh vào phía sau ô tô 38C-655.xx.

Ba cha con thương vong, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc - Ảnh 1
Vụ va chạm giữa 2 ô tô tải trên cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt, đoạn qua địa phận Hà Tĩnh, khiến 2 người tử vong, một người mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin từ báo Dân trí, hậu quả, phần đầu cabin xe tải 29H-683.xx bị biến dạng nghiêm trọng, bẹp dúm hoàn toàn. Trên xe có 3 người, trong đó 2 người tử vong tại chỗ là bố và em trai của tài xế; riêng anh H. bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các đơn vị xử lý vụ việc.

Cảnh sát sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá phần cabin biến dạng, giải cứu người bị thương, chuyển đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài để thực hiện các thủ tục theo quy định.

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