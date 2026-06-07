Thông tin MỚI nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên phố

Đời sống 07/06/2026 11:36

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh vụ nhóm người tổ chức tiệc sinh nhật với nhiều hình ảnh mô phỏng đám tang, khiêng quan tài có người nằm bên trong đi trên đường, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 6/6, lãnh đạo phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, cho biết lực lượng công an đang vào cuộc rà soát, xác minh vụ việc một nhóm người bỏ người sống vào quan tài rồi khiêng đi diễu hành, nhảy múa trên đường phố gây xôn xao dư luận.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc thông qua các video đăng tải trên mạng xã hội những ngày gần đây. Phường đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương rà soát. Nếu vụ việc có diễn ra trên địa bàn giống như thông tin phản ánh, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật cho một người được cho là chủ trại hòm N.T. trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong clip, nhiều người gọi đây là "đám giỗ năm thứ 3".

Thông tin MỚI nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên phố - Ảnh 1
Theo cộng đồng mạng, đây là buổi tiệc "sinh nhật" hoành tráng và rất có thể sẽ rất "tốn kém" - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc diễn ra vào buổi tối, một bàn mix âm thanh được dựng lên trong trại hòm cùng một cô gái ăn mặc hở hang chơi nhạc. Xung quanh là nhóm đông người liên tục nhảy múa theo tiếng nhạc náo loạn. 

 

Đáng chú ý, một nhóm người mặc đồng phục đã khiêng một chiếc quan tài diễu hành, bên trong có người sống đang nằm. Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài thậm chí còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông.

Nhóm người khiêng quan tài này đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại và máy ảnh để quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này và đặt câu hỏi về vai trò của lực lượng chức năng, đồng thời cho rằng nhóm người trên chắc chắn sẽ bị cơ quan công an mời lên làm việc. Nhiều người còn bình luận "vui" rằng nên dán keo và đóng nắp lại mới giống.

Có rất nhiều trang mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn cũng cắt nhỏ các đoạn clip này để đăng tải lại nhằm mục đích câu tương tác, câu lượt xem.

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