Ôtô khách tông đuôi xe container trên cao tốc Phan Thiết, 19 người bị thương

Đời sống 07/06/2026 11:17

Vụ tai nạn xảy ra vào 3h ngày 7/6 trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2h30 sáng nay (7/6), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển số 50F-040.xx do tài xế Nguyễn Hải Tr. (49 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông theo hướng Phan Thiết đi TPHCM.

Khi đến Km30, đoạn qua thôn Tân Hòa (xã Tân Lập), phương tiện bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc biển số 36R-030.xx do tài xế Lương Xuân H. (46 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều hành khách trên xe bị thương, xây xát, được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị.

Ôtô khách tông đuôi xe container trên cao tốc Phan Thiết, 19 người bị thương - Ảnh 1
Ô tô khách biến dạng phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến đường đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trong đó, 2 người bị thương nặng, các trường hợp còn lại sức khỏe đang dần ổn định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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