Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi?

Sao quốc tế 21/06/2026 15:15

Sau thời gian tập trung cho diễn xuất và cuộc sống cá nhân, Lý Thịnh đã chính thức tái ngộ khán giả với âm nhạc thông qua album mới LS2. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn với vai Tiểu Yến Tử trong phiên bản làm lại của Hoàn Châu Cách Cách được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Việc Lý Thịnh phát hành album mới “LS2” đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Hoa ngữ. Đây là album phòng thu đầu tiên của nữ diễn viên sau 14 năm kể từ sản phẩm âm nhạc đầu tay “Oh My God” ra mắt năm 2012, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của cô với lĩnh vực ca hát.

Nhắc đến Lý Thịnh, nhiều người vẫn nhớ đến hình ảnh Tiểu Yến Tử trong phiên bản làm lại của bộ phim đình đám “Tân Hoàn Châu cách cách”. Năm 2010, khi nhà văn Quỳnh Dao quyết định tái khởi động tác phẩm kinh điển này, Lý Thịnh đã vượt qua nhiều ứng viên để đảm nhận vai nữ chính. Trong bối cảnh nhân vật Tiểu Yến Tử từng gắn liền với thành công vang dội của các phiên bản trước, nữ diễn viên phải chịu áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, bằng lối diễn xuất tự nhiên, vẻ ngoài tươi sáng và nguồn năng lượng trẻ trung, cô đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi? - Ảnh 1

Sau thành công của bộ phim, Lý Thịnh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ, Tân Kinh Hoa Yên Vân và Ban Thục Truyền Kỳ. Những vai diễn đa dạng giúp cô từng bước thoát khỏi cái bóng của Tiểu Yến Tử để khẳng định năng lực diễn xuất.

Năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi đảm nhận vai Miêu Quý phi trong Nhạn Hồi Thời. Hình tượng sắc sảo, quyền lực cùng diễn xuất trưởng thành được xem là một trong những điểm sáng của bộ phim.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Lý Thịnh cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cô kết hôn với nam diễn viên Lý Giai Hàng, người từng đóng vai Nhĩ Khang trong “Tân Hoàn Châu cách cách”. Sau khi có con, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn.

Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi? - Ảnh 2

Ít người biết rằng trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, Lý Thịnh từng được đánh giá cao về khả năng ca hát. Với chất giọng giàu nội lực và phong cách cá tính, cô được xem là một trong số ít nữ diễn viên Hoa ngữ có thể theo đuổi dòng nhạc mang màu sắc rock. Vì vậy, việc phát hành album “LS2” sau 14 năm không chỉ là màn trở lại với âm nhạc mà còn cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn luôn gìn giữ niềm đam mê đã theo mình suốt nhiều năm qua. Khán giả kỳ vọng lần tái xuất này sẽ mang đến một hình ảnh trưởng thành và mới mẻ hơn của Lý Thịnh.

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