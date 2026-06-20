Giả Nãi Lượng công khai lý do rời xa màn ảnh, chuyển sang livestream bán hàng

Sao quốc tế 20/06/2026 14:30

Một buổi livestream gần đây của Giả Nãi Lượng bất ngờ đưa nam diễn viên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Weibo.

Một buổi livestream gần đây của Giả Nãi Lượng bất ngờ đưa nam diễn viên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Weibo. Khi được khán giả hỏi vì sao đã có thu nhập ổn định nhưng vẫn chăm chỉ bán hàng trực tuyến, anh thẳng thắn đáp: "Vì không có phim để đóng".

Chia sẻ của tài tử khiến nhiều người bất ngờ bởi sự chân thành. Giả Nãi Lượng thừa nhận bản thân không phải mẫu diễn viên có thiên phú. Theo anh, dù luôn là người đến phim trường sớm nhất, rời đi muộn nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn, kết quả cuối cùng cũng chỉ ở mức "đạt yêu cầu". Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ với những đồng nghiệp sở hữu khả năng diễn xuất bẩm sinh, những người chỉ cần xuất hiện đã có thể truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Giả Nãi Lượng công khai lý do rời xa màn ảnh, chuyển sang livestream bán hàng - Ảnh 1

Nam diễn viên cho rằng sự nghiệp của mình đang chịu nhiều áp lực. Ở tuổi 42, anh rơi vào giai đoạn khó lựa chọn vai diễn khi chưa thực sự phù hợp với hình tượng trung niên, trong khi cũng không còn thích hợp với các vai thần tượng trẻ. Cùng với sự thu hẹp của thị trường phim ảnh và sự xuất hiện của lớp diễn viên trẻ tài năng, cơ hội dành cho anh ngày càng ít.

Giả Nãi Lượng cho biết việc chuyển sang livestream bán hàng là lựa chọn để tiếp tục làm việc và tạo ra giá trị. Anh khẳng định mình không phải kiểu người có thể ngồi yên chờ đợi cơ hội.

Giả Nãi Lượng công khai lý do rời xa màn ảnh, chuyển sang livestream bán hàng - Ảnh 2

Những chia sẻ này nhanh chóng gây tranh luận. Nhiều khán giả đánh giá cao sự thẳng thắn của nam diễn viên khi không đổ lỗi cho thị trường hay đồng nghiệp mà nhìn nhận khách quan về năng lực bản thân. Không ít người cũng ủng hộ hướng đi mới của anh, cho rằng Giả Nãi Lượng có duyên ăn nói, làm việc chuyên nghiệp và thích nghi tốt với môi trường livestream.

Bên cạnh những lời động viên, một số ý kiến vẫn bày tỏ sự tiếc nuối cho một gương mặt từng nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ, trong khi số khác cho rằng đây đơn giản là một chiến lược kinh doanh mới của nam diễn viên.

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Thời gian gần đây, Giả Nãi Lượng hạn chế đóng phim, chuyển sang livestream bán hàng. Trong những phiên bán hàng trực tuyến của anh, nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng khi thấy nam diễn viên xuất hiện bên cạnh một trợ lý có gương mặt hao hao với Lý Tiểu Lộ.

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