Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Ngô Lỗi đến khi anh đảm nhận vai Na Tra trong bộ phim Phong thần bảng (2007), đóng cùng các tên tuổi lớn như Phạm Băng Băng và Mã Cảnh Đào. Vai diễn này giúp anh trở thành sao nhí được khán giả yêu thích, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tham gia các dự án truyền hình và điện ảnh sau đó.

Ngô Lỗi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm và được xem là một trong những sao nhí nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Khi mới chỉ 3 tuổi, anh đã tham gia hơn 50 quảng cáo, gây ấn tượng với gương mặt sáng, biểu cảm tự nhiên và sự tự tin hiếm thấy trước ống kính. Nhờ lợi thế này, Ngô Lỗi nhanh chóng được “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều dự án phim truyền hình, thậm chí có giai đoạn bận rộn tới mức tham gia khoảng 10 bộ phim trong một năm. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như Đại Tướng Trần Canh, Trường Hận Ca, Thiếu Niên Dương Gia hay Hoàng Phi Hồng. Tuy nhiên, vai diễn giúp Ngô Lỗi được công chúng nhớ đến nhiều nhất chính là Na Tra trong bộ phim Phong Thần Bảng. Hình ảnh cậu bé lém lỉnh, đáng yêu đã giúp anh trở thành sao nhí được yêu thích khắp màn ảnh nhỏ.

Dù nổi tiếng sớm, việc bị đóng khung trong hình tượng “sao nhí” lại trở thành rào cản lớn với Ngô Lỗi. Suốt gần 10 năm, anh thường chỉ đảm nhận các vai thiếu niên hoặc phiên bản thời trẻ của nhân vật chính, khó tạo dấu ấn riêng. Thậm chí, có thời điểm anh bị đánh giá kém nổi bật hơn so với các đồng nghiệp cùng thế hệ như Lưu Hạo Nhiên hay Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến không ít người cho rằng anh khó thoát khỏi “lời nguyền sao nhí”.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi Ngô Lỗi bắt đầu được chú ý trở lại qua các phim như Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Thiếu Nữ Toàn Phong và Tiên Kiếm Khách Sạn. Đặc biệt, năm 2015, vai diễn trong Lang Nha Bảng giúp anh dần phá vỡ hình ảnh cũ, khẳng định khả năng diễn xuất trưởng thành hơn. Đến năm 2017, tạp chí Forbes vinh danh Ngô Lỗi trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi có ảnh hưởng tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Năm 2018, anh tiếp tục gây chú ý khi đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, củng cố vị thế của một diễn viên trẻ thực lực. Dù từng vướng không ít ồn ào, Ngô Lỗi vẫn giữ được sức hút và dần xây dựng hình ảnh ổn định trong mắt công chúng. Những năm gần đây, anh ghi dấu với nhiều dự án nổi bật, trong đó Trường Ca Hành (2021) là một thành công lớn khi anh hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, thể hiện rõ sự trưởng thành về cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Ở tuổi 27, Ngô Lỗi đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh “tiểu Na Tra” năm nào. Anh trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên trẻ được chú ý nhất, với phong thái nam tính, ngoại hình cuốn hút và sự nghiệp ngày càng ổn định trong làng giải trí Hoa ngữ.

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