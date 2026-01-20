Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi

Sao quốc tế 20/01/2026 16:49

Tối 18/1, tài khoản Weibo Bạch San San gây xôn xao khi tuyên bố đang nắm giữ “ảnh giường chiếu” của nam diễn viên Ngô Lỗi. Cô gái này còn đưa ra nhiều thông tin mập mờ, lập nhóm chat với ý định giao bán ảnh nóng của Ngô Lỗi với giá 10.000 NDT.

Tối 18/1, tài khoản Weibo của hot girl kiêm người mẫu Bạch San San bất ngờ đăng bài viết gây sốc. Nội dung bài viết rao bán ảnh giường chiếu của Ngô Lỗi với giá 10.000 NDT mỗi bức. Trong bài đăng, người này trực tiếp nêu tên nam diễn viên và đặt câu hỏi mang tính khiêu khích: “Anh định trả nợ cho tôi bằng cách nào”. Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, theo tờ Ettoday.

Không dừng ở đó, Bạch San San còn bị phát hiện nhấn “thích” bài đăng tố cáo Hà Du Quân ngoại tình sau lưng siêu mẫu Hề Mộng Dao. Động thái này khiến làn sóng bàn tán tiếp tục leo thang. Sau khi tài khoản chính bị cấm, người này sử dụng một tài khoản khác để tiếp tục công kích Ngô Lỗi.

Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi - Ảnh 1

Tài khoản mới đăng bài với tiêu đề mang tính kích động, tiếp tục nhắc đích danh Ngô Lỗi và khẳng định đã “bán được 20.000 NDT”. Tuy nhiên, toàn bộ bài đăng chỉ dừng ở cáo buộc bằng lời nói, không kèm theo hình ảnh, đoạn chat hay bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Người này thậm chí lập một nhóm chat riêng, tuyên bố sẽ tung ảnh nhạy cảm ở đây nhưng sau đó yêu cầu cư dân mạng chuyển khoản riêng 10.000 nhân NDT để được xem nội dung. Cuối cùng, nhóm bị giải tán mà không có bất kỳ thông tin nào được công bố như đã hứa.

Sau đó, nhiều cư dân mạng phát hiện tài khoản này bị nghi đánh cắp hình ảnh trên Internet, mạo danh người nổi tiếng mạng và từng áp dụng chiêu thức thu phí vào nhóm rồi xóa bài, biến mất.

Chưa kể, hot girl này tuyên bố nắm giữ lịch trình của Ngô Lỗi. Tuy nhiên, các mốc thời gian người này đưa ra lại mâu thuẫn với lịch trình thực sự của nam diễn viên.

Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi - Ảnh 2

Tới tối cùng ngày, studio của Ngô Lỗi đưa ra tuyên bố. Đại diện của nam diễn viên sinh năm 1999 bác bỏ toàn bộ nội dung Bạch San San đưa ra. Phía ngôi sao Trung Quốc khẳng định đây là thông tin vô căn cứ. Phía Ngô Lỗi cho biết đã lưu trữ đầy đủ bằng chứng trên các nền tảng và sẽ tiến hành biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

 

Sang ngày 19/1, Ngô Lỗi trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội, cho biết anh “không quen biết người đăng tải thông tin” và đã ủy quyền cho luật sư xử lý vụ việc. Công ty quản lý của nam diễn viên cũng tiếp tục ra thông báo nhấn mạnh 2 bên hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Cũng trong sáng 19/1, toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Bạch San San đều bị khóa. Các bài đăng liên quan đến việc “bóc phốt” người nổi tiếng và rao bán ảnh nhạy cảm cũng bị xóa sạch. Đại diện Sina giải thích nền tảng nhận được khiếu nại về hành vi gây rối, xâm phạm quyền riêng tư và bôi nhọ danh dự người khác. Do đó, nền tảng tiến hành xử lý, khóa tài khoản theo quy định.

Khung hình chung của Lưu Diệc Phi và Ngô Lỗi 'gây bão' cõi mạng, được ví như 'hào môn tỷ đệ' trong truyện

Khung hình chung của Lưu Diệc Phi và Ngô Lỗi 'gây bão' cõi mạng, được ví như 'hào môn tỷ đệ' trong truyện

Vào tối ngày 18/7, Lưu Diệc Phi và Ngô Lỗi khiến mạng xã hội rần rần khi xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu Bvlgari.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Khung hình chung của Lưu Diệc Phi và Ngô Lỗi 'gây bão' cõi mạng, được ví như 'hào môn tỷ đệ' trong truyện

Khung hình chung của Lưu Diệc Phi và Ngô Lỗi 'gây bão' cõi mạng, được ví như 'hào môn tỷ đệ' trong truyện

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi đạt thành tích đáng nể ngày đầu lên sóng, 'vượt mặt' Cúc Tịnh Y, Ngu Thư Hân

Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi đạt thành tích đáng nể ngày đầu lên sóng, 'vượt mặt' Cúc Tịnh Y, Ngu Thư Hân

Sở hữu toàn 'học bá' của Cbiz, 'Giữa cơn bão tuyết' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch gặt hái nhiều thành tích đáng nể

Sở hữu toàn 'học bá' của Cbiz, 'Giữa cơn bão tuyết' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch gặt hái nhiều thành tích đáng nể

Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Châu Vũ Đồng không ngớt lời khen Ngô Lỗi vì hành động tinh tế này

Châu Vũ Đồng không ngớt lời khen Ngô Lỗi vì hành động tinh tế này

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp như 'Chép hóa Rồng', sự nghiệp thăng tiến phút chốc, không thành tỷ phú cũng thành đại gia giàu sụ

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp như 'Chép hóa Rồng', sự nghiệp thăng tiến phút chốc, không thành tỷ phú cũng thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi

Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Vừa đi liên hoan về, tôi rụng rời thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên thì bất ngờ khi nhìn rõ mặt

Vừa đi liên hoan về, tôi rụng rời thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên thì bất ngờ khi nhìn rõ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Tử vi thứ Tư 21/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 21/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời