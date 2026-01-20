Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi

Không dừng ở đó, Bạch San San còn bị phát hiện nhấn “thích” bài đăng tố cáo Hà Du Quân ngoại tình sau lưng siêu mẫu Hề Mộng Dao. Động thái này khiến làn sóng bàn tán tiếp tục leo thang. Sau khi tài khoản chính bị cấm, người này sử dụng một tài khoản khác để tiếp tục công kích Ngô Lỗi.

Tối 18/1, tài khoản Weibo của hot girl kiêm người mẫu Bạch San San bất ngờ đăng bài viết gây sốc. Nội dung bài viết rao bán ảnh giường chiếu của Ngô Lỗi với giá 10.000 NDT mỗi bức. Trong bài đăng, người này trực tiếp nêu tên nam diễn viên và đặt câu hỏi mang tính khiêu khích: “Anh định trả nợ cho tôi bằng cách nào”. Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, theo tờ Ettoday.

Tài khoản mới đăng bài với tiêu đề mang tính kích động, tiếp tục nhắc đích danh Ngô Lỗi và khẳng định đã “bán được 20.000 NDT”. Tuy nhiên, toàn bộ bài đăng chỉ dừng ở cáo buộc bằng lời nói, không kèm theo hình ảnh, đoạn chat hay bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Người này thậm chí lập một nhóm chat riêng, tuyên bố sẽ tung ảnh nhạy cảm ở đây nhưng sau đó yêu cầu cư dân mạng chuyển khoản riêng 10.000 nhân NDT để được xem nội dung. Cuối cùng, nhóm bị giải tán mà không có bất kỳ thông tin nào được công bố như đã hứa.

Sau đó, nhiều cư dân mạng phát hiện tài khoản này bị nghi đánh cắp hình ảnh trên Internet, mạo danh người nổi tiếng mạng và từng áp dụng chiêu thức thu phí vào nhóm rồi xóa bài, biến mất.

Chưa kể, hot girl này tuyên bố nắm giữ lịch trình của Ngô Lỗi. Tuy nhiên, các mốc thời gian người này đưa ra lại mâu thuẫn với lịch trình thực sự của nam diễn viên.

Tới tối cùng ngày, studio của Ngô Lỗi đưa ra tuyên bố. Đại diện của nam diễn viên sinh năm 1999 bác bỏ toàn bộ nội dung Bạch San San đưa ra. Phía ngôi sao Trung Quốc khẳng định đây là thông tin vô căn cứ. Phía Ngô Lỗi cho biết đã lưu trữ đầy đủ bằng chứng trên các nền tảng và sẽ tiến hành biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Sang ngày 19/1, Ngô Lỗi trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội, cho biết anh “không quen biết người đăng tải thông tin” và đã ủy quyền cho luật sư xử lý vụ việc. Công ty quản lý của nam diễn viên cũng tiếp tục ra thông báo nhấn mạnh 2 bên hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Cũng trong sáng 19/1, toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Bạch San San đều bị khóa. Các bài đăng liên quan đến việc “bóc phốt” người nổi tiếng và rao bán ảnh nhạy cảm cũng bị xóa sạch. Đại diện Sina giải thích nền tảng nhận được khiếu nại về hành vi gây rối, xâm phạm quyền riêng tư và bôi nhọ danh dự người khác. Do đó, nền tảng tiến hành xử lý, khóa tài khoản theo quy định.