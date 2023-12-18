Ánh mắt 'như rót mật' của Ngô Lỗi dành cho Triệu Lộ Tư khiến dân tình rung rinh

Trong sự kiện Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023 vào tối ngày 17/12, cánh săn ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc Ngô Lỗi thể hiện ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào nhìn theo từng bước đi của Triệu Lộ Tư khi cô bước lên sân khấu nhận giải. Loạt khoảnh khắc này của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Công chúng đều cho rằng, ánh mắt của Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư không đơn thuần chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Bởi trong khi các đồng nghiệp khác đều nhìn về hướng sân khấu thì chỉ có mình Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư từ lúc ở dưới hàng ghế cho tới khi cô bước lên sân khấu nhận giải.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ tinh ý phát hiện ra khi Ngô Lỗi lên nhận giải và phát biểu, máy quay của nhà đài sẽ lia về phía Triệu Lộ Tư. Người đẹp liên tục cười và vỗ tay khi Ngô Lỗi nhận giải.

Năm 2022, Triệu Lộ Tư tái hợp với Ngô Lỗi sau Trường Ca Hành ở Tinh Hán Xán Lạn. Cặp đôi nhanh chóng gặt hái thành tích lớn và đưa tên tuổi của mình vào hàng sao top đầu lứa 95 của Cbiz. Ngoại hình đẹp đôi, chemistry bùng nổ giúp Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng.

Sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được dân tình đẩy thuyền hẹn hò thật ngoài đời. Không chỉ vậy, công chúng còn không ít lần chỉ ra những bằng chứng cho thấy việc cả hai có tình ý với nhau. Tuy vậy cho tới nay, cả hai chưa từng lên tiếng về điều này.

Dù không thể hẹn hò thật ngoài đời, nhiều cư dân mạng vẫn mong Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có thể tái hợp trong một dự án phim khác. Tuy nhiên khả năng này được cho là không cao khi hai ngôi sao đều đang bận rộn với dự án phim riêng.