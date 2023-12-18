Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn'

Sao quốc tế 18/12/2023 09:30

Bộ phim Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 mới đây. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn định.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ vừa hài hước cũng rất chân thành về lý do cô nàng lựa chọn đảm nhận vai chính trong Thần Ẩn: “Tại sao tất cả những việc làm có IQ thấp đều phải do nữ chính đảm nhận, tôi đã nói là tôi không nguyện ý, nên khi xem kịch bản của Thần Ẩn, tôi đã cười rất nhiều. Thật sự có nam chính như vậy sao? Tôi nhất định phải nhận bộ này. Đây là kịch bản mà tôi đã tha thiết mơ ước từ nhiều năm trước.”

Nữ diễn viên họ Triệu cũng chia sẻ thêm: “Tất cả chúng ta đều từng đóng những nhân vật có khuyết điểm. Cũng đã từng nghi ngờ hỏi tại sao anh ấy lại làm những điều này. Tất cả chúng tôi đều cố gắng trở thành một nhân vật khác, giống như việc các bạn thấy A Âm vừa thông minh vừa đáng yêu, là bởi vì có A Tấn làm tôn lên.”  

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn' - Ảnh 1

Ngay sau khi những phát ngôn trên của Triệu Lộ Tư được công bố, trên mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người khen ngợi diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong bộ phim này rất sôi động và cũng rất cảm động thì cũng có không ít khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư đang quá tự tin với diễn xuất của mình, đồng thời không coi trọng nam chính.

Hơn nữa, nữ diễn viên họ Triệu cũng chưa thể thoát ra khỏi vùng an toàn khi liên tục nhận những dạng vai dễ thương, ngây thơ. 

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn' - Ảnh 2

Dự án cổ trang kinh phí cao Thần Ẩn được cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung phim được xem là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh chuyện tình lắm truân chuyên giữa con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ - Nguyên Khải/Cổ Tấn (Vương An Vũ) và Hỏa Phượng - Phượng Ẩn/A Âm (Triệu Lộ Tư).

Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phượng Ẩn bị hồn phi phách tán. Để sửa chữa lỗi lầm, hắn quyết tâm tu luyện pháp thuật để có thể tìm lại được hồn phách của Phượng Ẩn. Trên hành trình gian nan này, Nguyên Khải tình cờ gặp gỡ A Âm, duyên phận dở khóc dở cười giữa hai người bắt đầu. 

 

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn' - Ảnh 3

Về sau những biến cố liên tục ập đến khiến cho cả hai gặp phải vô vàn đau khổ. Cổ Tấn bị chúng tiên ép buộc phải tự tay phong tiên cốt của A Âm. A Âm đau đớn tột cùng, hoàn toàn thất vọng về Cổ Tấn.

Khi thành công trở lại với vị trí Phượng Hoàng tôn quý, nàng giả vờ như đã quên đi mọi ký ức về kiếp trước, không nhớ gì về Cổ Tấn. Nhưng lúc này, thế lực yêu ma trỗi dậy, nhân gian và tam giới rơi vào hiểm cảnh, hai người lại cùng nhau hợp lực chống chọi với thế lực tà ác, cùng bảo vệ thương sinh.

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Mới đây, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đã cùng nhau xuất hiện trong sự kiện tuyên truyền cho bộ phim tiên hiệp ngôn tình Thần Ẩn đang phát sóng. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của khán giả.

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