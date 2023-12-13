Vừa lập thành tích phim khủng, Triệu Lộ Tư bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật khác xa ảnh đã chỉnh sửa

Sao quốc tế 13/12/2023 07:15

Mới đây, bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư đóng chính đã lên sóng và lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chỉ trong vòng 3 tiếng, tác phẩm đã phá mốc 23.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent.

Trong bộ phim Thần Ẩn, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng với màn thể hiện của Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư xinh xắn, đáng yêu nhưng không toát lên được khí chất “thần tiên tỷ tỷ” như mong đợi. Thậm chí, một số khán giả chỉ ra đoàn phim Thần Ẩn đã chỉnh lố những bức poster của Triệu Lộ Tư để quảng bá dự án. Trong ảnh, mặt cô góc cạnh và thanh thoát hơn.

Vừa lập thành tích phim khủng, Triệu Lộ Tư bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật khác xa ảnh đã chỉnh sửa - Ảnh 1Vừa lập thành tích phim khủng, Triệu Lộ Tư bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật khác xa ảnh đã chỉnh sửa - Ảnh 2

Trong khi đó, tạo hình trên phim khuôn mặt bầu bĩnh, kém thon gọn và thiếu cân đối với cơ thể nhỏ nhắn. Cùng với lối diễn thường tỏ ra nhí nhảnh và ngơ ngác, các netizen còn so sánh biểu cảm của Triệu Lộ Tư giống một chiếc bánh bao đông lạnh chưa được đem đi hấp chín.

 

Tạo hình của Triệu Lộ Tư không chỉ bị nhận xét chưa phù hợp với nhân vật trong phim, một số cho rằng nàng tiểu hoa còn tỏ ra lép vế khi đóng cùng nữ phụ Tào Phỉ Nhiên (đóng vai Hoa Thù).

Ở một phân cảnh, cả 2 cùng diện bộ váy đỏ cùng nhiều trang sức sang chảnh. Triệu Lộ Tư bị so sánh giống một hot girl đang diện trang phục cổ trang để chụp ảnh. Trong khi đó, dù không quá xuất sắc, Tào Phỉ Nhiên vẫn toát ra khí chất một nhân vật trong phim tiên hiệp hơn.

Vừa lập thành tích phim khủng, Triệu Lộ Tư bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật khác xa ảnh đã chỉnh sửa - Ảnh 3

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim là ngoại truyện của bộ Thiên Cổ Quyết Trần (2021) do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Triệu Lộ Tư hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm.

Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) gặp A Âm trên đường tìm cách hồi phục Phong Âm, yêu thương nàng nhưng trải qua nhiều biến cố. A Âm về sau "hắc hoá" thành quỷ, tạo nên câu chuyện tình đẫm đau thương không thua gì thế hệ trước.

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