Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay

Sao quốc tế 11/12/2023 08:49

Triệu Lộ Tư hiện tại đang nhận về nhiều lời chê bai từ khán giả trong dự án Thần Ẩn .

Giữa lúc những mọt phim Hoa ngữ đang bị thu hút bởi cơn sốt Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh thì dự án tiên hiệp Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ đóng chính đã bất ngờ được công bố phát hành vào ngày 11/12.

Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay - Ảnh 1

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ đóng chính đã bất ngờ được công bố phát hành vào ngày 11/12.

Phần lớn người hâm mộ của hai diễn viên trẻ vô cùng phấn khích và ngóng chờ dự án được ra mắt, tuy nhiên cũng có số đông người không hài lòng với trạng thái của Triệu Lộ Tư. Theo đó, những bức poster của nàng tiểu hoa 95 do đoàn làm phim đăng lên mạng xã hội, khuôn mặt Triệu Lộ Tư được photoshop quá tay tới mức dân tình suýt nhận nhầm Triệu Lộ Tư với một diễn viên nào khác.

Thậm chí, một vài netizen còn đào lại những bức ảnh Triệu Lộ Tư trên phim trường, trailer phim Thần Ẩn và chúng đều chưa qua chỉnh sửa. Cô nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, kém thon gọn, có thể nói trông vô cùng khác biệt so với ảnh đã qua photoshop. 

Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay - Ảnh 2
Cô nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, kém thon gọn.
Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư vô cùng khác biệt so với ảnh trong poster.

Không những thế, nhiều người còn cho rằng Triệu Lộ Tư chắc chẳng bao giờ tập thể dục vì vóc dáng nữ diễn viên trông khá gầy, thế mà khuôn mặt lại to tròn một cách lạ kỳ, còn có cảm giác sưng tấy ở vùng mặt, vai và cổ. Bên cạnh các bình luận chê bai, người hâm mộ Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực, bảo vệ thần tượng. Họ nghĩ điều này chẳng có gì đáng lên án, bởi lẽ thể trạng của Triệu Lộ Tư thời điểm quay Thần Ấn có thể hơi béo, cần nhờ tới một chút thủ thuật để mặt thon gọn, trông thẩm mỹ hơn.

Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay - Ảnh 4
Ccó cảm giác Triệu Lộ Tư bị sưng tấy ở vùng mặt, vai và cổ.

Hiện tại, sau khi Thần Ấn được xác nhận lên sóng từ ngày 11/12, phim đã ghi nhận thành tích khủng trước thềm ra mắt. Cụ thể, phim đã có lượt đặt trước phim trên nền tảng Tencent vượt mốc 6 triệu. Với thành tích này, Thần Ẩn đã trở thành phim có nhiều fan hóng chờ nhất trên nền tảng Tencent, trong danh mục những dự án xác nhận lên sóng năm 2023.

Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay - Ảnh 5
 Phim đã có lượt đặt trước phim trên nền tảng Tencent vượt mốc 6 triệu. 

Thần Ấn được chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là tác phẩm tiếp nối kể về đời con của các nhân vật trong bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần (Châu Đông Vũ, Hứa Khải đóng chính).

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) - huyết mạch duy nhất của thần thú phượng hoàng, thất lạc trong nhân gian.

Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong phim mới: Ngoại hình khác 'một trời một vực' với poster, gương mặt photoshop quá tay - Ảnh 6
Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai).

Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải chẳng may làm hỏng phong ấn khiến linh hồn Phong Âm thoát ra ngoài. Chàng cố gắng sửa chữa sai lầm của mình và trên hành trình đi tìm hồn phách lưu lạc của Phong Âm, Nguyên Khải đã gặp gỡ A Âm.

Về sau, biến cố xảy ra khiến Nguyên Khải hôn mê trong thời gian dài. Đến khi chàng tỉnh lại, A Âm đã biến thành nữ ma đầu gây họa cho thế gian. Nhằm thay đổi mọi chuyện, Nguyên Khải sử dụng cấm thuật để quay về quá khứ. Dẫu vậy, điều đó khiến A Âm mất đi mọi ký ức, bao gồm cả đoạn tình duyên với Nguyên Khải.

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