Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ cho rằng Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh mới là “siêu phẩm” ngôn tình hiện đại, vượt trội hơn hẳn Vụng Trộm Không Thể Giấu vì loạt lý do dưới đây.

Trong năm 2023, bộ phim tình cảm hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu khá thành công, dù lúc công bố dàn cast bị chỉ trích dữ dội nhưng rating khi lên sóng của phim đặc biệt tốt. Sau khi phim kết thúc, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cũng hot lên trông thấy.

Bên cạnh đó, phim được nhận xét là nhịp độ nhanh chóng, không lê thê dài dòng. Đến tập 8, nhân vật nam Mạc Thanh Thành đã tỏ tình với nữ chính Cố Thanh. Không có quá nhiều cảnh tình cảm, phim tập trung khai thác cuộc sống và công việc hằng ngày tuy đơn giản nhưng ngọt ngào của cặp đôi. Những phân cảnh gần gũi của Thanh Thành và Cố Thanh được cho là rất giống các cặp đôi mới yêu ngoài đời, luôn có chút bối rối, ngại ngùng.

Cụ thể, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung xoay quanh chuyện tình của Cố Thanh (Châu Dã) - một sinh viên, diễn viên lồng tiếng nghiệp dư đồng thời là nhà phối âm nhạc phim và Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) - bác sĩ tim mạch trẻ tuổi, đẹp trai. Cách thiết lập nhân vật của phim được nhận xét là gần gũi, chân thật, không khoa trương và quá “ảo” như những phim ngôn tình tổng tài thường thấy.

Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận nhiều khen ngợi về ngoại hình, diễn xuất.

Ngoài ra, nhờ khai thác đề tài khá mới lạ về diễn viên lồng tiếng, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh tuy ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Hai người gặp nhau như định mệnh nhưng bị kéo theo những câu chuyện không ngờ. Về sau liệu Mạc Thanh Thành và Cố Thanh có đến được với nhau, hay chỉ đơn thuần là mang lại những cảm giác rung động? Ngoài ra, phim còn là hành trình vươn lên của một cô gái vô danh cho đến khi có được thành tích vang dội trong sự nghiệp.

Ngoài nội dung hay, Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận nhiều khen ngợi về ngoại hình, diễn xuất. Vì đóng vai người lồng tiếng phim nên giọng nói của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã rất quan trọng, cả hai được cho là đã luyện tập rất nhiều để dùng giọng thật trong phim. Tương tác hóa học của cặp đôi cũng rất hoà hợp, không bị gượng trong các cảnh tình cảm.

Đàn Kiện Thứ vào vai Mạc Thanh Thành - bác sĩ tim mạch trẻ tuổi, đẹp trai.

Đảm nhận vai diễn Mạc Thanh Thành - chàng bác sĩ tim mạch với vẻ ngoài điển trai và giọng nói cuốn hút, Đàn Kiện Thứ đưa người xem khám phá sâu sắc tâm hồn nhân vật. Không những thế anh còn tự lồng tiếng và hát OST cho phim.

Châu Dã vào vai Cố Thanh - một sinh viên, diễn viên lồng tiếng nghiệp dư đồng thời là nhà phối âm nhạc phim.

Vào vai Cố Thanh, Châu Dã gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, đem lại sự gần gũi, sống động cho cả fan tiểu thuyết và bộ phim. Cô thể hiện tài năng nghệ thuật đa dạng, giọng hát tuyệt vời và diễn xuất linh động.

Bằng chứng cụ thể là sau khi phát sóng, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh đạt được những con số ấn tượng đúng theo kỳ vọng của người hâm mộ. Tính đến 1-12, phim đứng thứ 10 Khốc Vân với 15,46 triệu lượt xem, thứ 9 Vân Hợp với 10,5 triệu lượt xem.

Nhân vật Mạc Thanh Thành xếp thứ 2 với 8,99 điểm, bộ phim đứng thứ 3 với 79,47 điểm.

Chỉ số truyền thông trên Vlinkage: Nhân vật Mạc Thanh Thành xếp thứ 2 với 8,99 điểm, bộ phim đứng thứ 3 với 79,47 điểm.

Trên bảng xếp hạng MaoYan và DataWin phim lần lượt đứng thứ 2 và 5 với 9.509 điểm và 1.882 điểm. Ngoài ra, nhiệt độ nền tảng Tencent đạt 24.000 điểm nhiệt.