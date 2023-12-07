Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này

Sao quốc tế 07/12/2023 12:28

Nhờ công người này, sự nghiệp của Triệu Lệ Tư mới phất lên như diều gặp gió.

Trong những năm qua, Triệu Lộ Tư đã trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của dàn 9X với thành tích phim ảnh đáng nể. Thế nhưng Triệu Lộ Tư vẫn gặp phải nhiều khen chê về gu thời trang. Ấy thế mà tài nguyên thời trang của nữ diễn viên cũng thăng hạng nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Điều này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư đã trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của dàn 9X với thành tích phim ảnh đáng nể.
Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này - Ảnh 2
Tài nguyên thời trang của nữ diễn viên cũng thăng hạng nhanh chóng trong thời gian vừa qua.

Theo đó, chưa đầy nửa năm, Triệu Lộ Tư thành công diện 10 bộ Haute Couture (những trang phục cao cấp được đặt may riêng) của loạt nhãn hiệu xa xỉ. Tài nguyên này so với các tiểu hoa cùng lứa đúng là vượt trội hơn hẳn.

Ngoài ra, cô nàng còn thành công nhận danh hiệu Đại sứ toàn cầu của Versace và xuất hiện trên trang nhất của nhiều bìa tạp chí, được săn đón khi xuất hiện tại Milan Fashion Week.

Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này - Ảnh 3
Cô nàng còn thành công nhận danh hiệu Đại sứ toàn cầu của Versace

Để đạt được những thành tích này, nhiều người cho rằng stylist Min Rui chính là người đứng sau thành công của nữ diễn viên, được biết đây là người từng hợp tác với Phạm Băng Băng trong loạt thảm đỏ đình đám trước đây.

Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng stylist Min Rui chính là người đứng sau thành công của nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, số người nghĩ rằng việc Triệu Lộ Tư được ưu ái trong giới thời trang là do năng lực của stylist. Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng thuê được stylist giỏi như vậy thì Triệu Lộ Tư cũng không tầm thường. 

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã sở hữu khuôn mặt tròn bầu bình, đôi mắt to tròn đen láy cùng làn da trắng sáng. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên bao gồm Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tam Thiên Nha Sát, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,...Dù còn khá trẻ, nhưng nàng tiểu hoa đã "bỏ túi" được rất nhiều dự án phim đình đám và tạo nên các dấu ấn đặc biệt qua những vai diễn khác nhau.

Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, Trung Quốc.
Triệu Lộ Tư có thể thăng hạng sự nghiệp như ngày hôm nay, công lớn từ nhân vật này - Ảnh 6
Dù còn khá trẻ, nhưng nàng tiểu hoa đã "bỏ túi" được rất nhiều dự án phim đình đám.
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