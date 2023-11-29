Triệu Lộ Tư lộ tạo hình 'nô lệ' trong Rèm Ngọc Châu Sa nhưng vẫn ghi điểm vì làn da trắng phát sáng

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang gây chú ý trên phim trường Rèm Ngọc Châu Sa . Sau nhiều ngày có tin đồn “khó khai máy” do một vài sự cố, ngày 17/11/2023 vừa qua, đoàn làm phim Rèm Ngọc Châu Sa đã chính thức tổ chức lễ khai máy.

Mới đây, tạo hình mới của nữ diễn viên tiếp tục được hé lộ thu hút sựu quan tâm của dư luận. Trong ảnh, mỹ nhân sinh năm 1998 mặc phục trang rách rưới, lấm lem, khắc họa hình ảnh khắc khổ, vất vả.

Dù không được điểm trang bằng phục sức cầu kỳ, Triệu Lộ Tư vẫn ghi điểm với làn da trắng phát sáng, gương mặt đẹp nhẹ nhàng, chân thật.

Rèm Ngọc Châu Sa (tên khác: Châu Liêm Ngọc Mạc) do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh diễn chính là dự án phim cổ trang, tình cảm được quay dựng dựa trên tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên.

Nội dung phim kể về Đoan Ngọ, nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý.

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm thân thế thật sự, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

Hiện tại dân tình đang vô cùng mong ngóng những tư liệu khác của bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính.