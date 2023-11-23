Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 23/11/2023 10:13

Tại hậu chụp ảnh quảng bá phim, hành động này của Ngô Lỗi đã chiếm được cảm tình của khán giả.

Vừa qua, Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng phẫn nộ dữ dội khi có hành động hết sức kém duyên với trợ lý của mình. Cụ thể, tại hậu trường chụp ảnh cùng Vương An Vũ để quảng bá cho bộ phim Thần Ẩn, cô nàng tiểu hoa đã không một chút do dự đưa bã kẹo cao su vừa ăn xong cho trợ lý. Ngay lập tức, 'mỹ nhân xuyên không' đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khán giả cho rằng cô đang có ý xem thường người khác, thiếu giáo dưỡng.

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1
Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã khiến cư dân mạng phẫn nộ dữ dội khi có hành động hết sức kém duyên với trợ lý của mình.

Giữa lúc Triệu Lộ Tư đang nhận phải vô số “gạch đá” vì hành động kém duyên, thì Ngô Lỗi đã ghi điểm trong mắt khán giả vì một hành động cực tinh tế này. Theo đó, vào ngày 21/11, Ngô Lỗi đã cùng bạn diễn Triệu Kim Mạch có mặt ở trường quay chương trình Xin Chào Thứ 7 để quảng bá bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết. Khi đến trước cửa tòa nhà, nam diễn viên đã dừng lại và lấy bình xịt tuyết nhân tạo để làm hiệu ứng.

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3
Khi đến trước cửa tòa nhà, nam diễn viên đã dừng lại và lấy bình xịt tuyết nhân tạo để làm hiệu ứng.

 Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 6

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 7

Đáng chú ý nhất là sau khi xịt tuyết giao lưu cùng người hâm mộ, anh chàng đã chủ động lấy chổi cạnh đó để dọn dẹp. Hành động của anh chàng nhận được vô số lời khen ngợi vì quá lịch sự và văn minh. Ngay lập tức, hành động trái ngược của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã được đem ra so sánh và nhanh chóng trở thành tâm điểm khiến công chúng bàn tán không ngừng.


Sau khi xịt tuyết, Ngô Lỗi đã chủ động dọn dẹp.

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 8

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 9
Anh chàng đã chủ động lấy chổi cạnh đó để dọn dẹp.
Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 10
Hành động của anh chàng nhận được vô số lời khen ngợi vì quá lịch sự và văn minh.
Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 11
Ngay lập tức, hành động trái ngược của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã được đem ra so sánh.

Năm 2022, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi từng gây sốt màn ảnh khi sánh đôi ở Tinh Hán Xán Lạn. Nhờ diễn xuất hợp vai, đứng cạnh nhau đẹp đôi và những màn tương tác cực ăn ý đã giúp Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình ngoài đời. Sau thành công của dự án này, khán giả vẫn luôn mong cả hai sớm hợp tác trong một dự án khác.

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 12
Năm 2022, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi từng gây sốt màn ảnh khi sánh đôi ở Tinh Hán Xán Lạn.
Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 13
Sau thành công của dự án này, khán giả vẫn luôn mong cả hai sớm hợp tác trong một dự án khác.

Ngô Lỗi sinh năm 1999, anh là diễn viên được biết đến từ khi còn là một sao nhí. Tính đến nay nam diễn viên đã có trong tay hàng chục bộ phim với đa dạng vai. Ngoài sở hữu tài nghệ diễn xuất, Ngô Lỗi còn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt điển trai chuẩn soái ca. Anh được khen ngợi là người lịch sự và có IQ cao nên được mệnh danh là "Em trai quốc dân".

Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 14
Ngô Lỗi sinh năm 1999, anh là diễn viên được biết đến từ khi còn là một sao nhí.
Bạn diễn Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' vì hành động kém duyên, Ngô Lỗi bất ngờ có động thái khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 15
Anh được khen ngợi là người lịch sự và có IQ cao nên được mệnh danh là "Em trai quốc dân".
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