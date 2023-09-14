Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức

Sao quốc tế 14/09/2023 09:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy do Triệu Kim Mạch và Bạch Vũ Phàm đóng chính sẽ chính thức lên sóng từ ngày 16/9 trên Mango TV.

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 1

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy là bộ phim thanh xuân trưởng thành, được chuyển thể từ bộ phim truyền đình đám cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung chính xoay quanh câu chuyện của nữ chính La Kỳ Kỳ (Triệu Kim Mạch) và hành trình trưởng thành của cô, khắc họa một cách chân thật bức tranh thanh xuân hoàn mỹ với nhiều cảm xúc khó quên. Trong đời Kỳ Kỳ, có hai chàng trai vô cùng đặc biệt đó là Trương Tuấn và Tiểu Ba. Trong đó Trương Tuấn là chàng trai cô từng dùng hết nhiệt huyết yêu thầm 6 năm, đến khi đến được với nhau thì lại chia tay vì những khúc mắc hiểu lầm.

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 2Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 3

Còn về Hứa Tiểu Ba (Bạch Vũ Phàm), anh là chàng trai bên ngoài lạnh lùng nhưng tất thảy sự dịu dàng của anh đều dành cho Kỳ Kỳ - người con gái duy nhất chiếm trọn trái tim anh. Tiểu Ba chín chắn lại thấu hiểu Kỳ Kỳ, anh luôn yêu thương và che chở cô hết mực, giúp đỡ cô những lúc gặp khó khăn nhưng lại chỉ biết chôn chặt tình cảm của mình trong tim. Ngày biến cố ập đến, Tiểu Ba vì không muốn liên lụy mà đẩy Kỳ Kỳ ra xa khỏi chính mình, để cô có thể có được tương lai tươi đẹp, còn bản thân chỉ biết nhớ cô trong day dứt.

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 4

Triệu Kim Mạch được biết đến là gương mặt trẻ không chỉ sở hữu nét đẹp trong sáng thanh thuần rất được yêu mến ở dòng phim thanh xuân mà còn có diễn xuất rất tốt. Cô nổi tiếng với các tác phẩm như Thiếu Niên Phái, Khai Đoan, Tình Đầu Ngây Thơ,… Gần đây, cô nàng gây chú ý khi kết hợp với Ngô Lỗi trong dự án Giữa Cơn Bão Tuyết đang chờ lịch lên sóng.

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của 'tình mới màn ảnh' Ngô Lỗi công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 5

Trong khi đó, Bạch Vũ Phàm không có lợi thế ngoại hình mỹ nam nhưng đường nét gương mặt lại sắc nét, ấn tượng, đặc biệt hợp với hình tượng của nhân vật Hứa Tiểu Ba vốn là người lăn lộn sớm trong trường đời. Diễn xuất của Bạch Vũ Phàm cũng được đánh giá tốt, nổi bật trong lứa diễn viên trẻ hiện tại của showbiz Hoa ngữ. Trong bộ phim Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn, diễn xuất chân thực của Bạch Vũ Phàm đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Mới đây, vào ngày hội chiêu thương của Tencent, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung poster mới của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Tuy nhiên, qua một điểm trên poster, nhiều khán giả lo sợ bộ phim sẽ ngược tơi tả hoặc kết thúc không có hậu như nhiều dự án lên sóng gần đây.

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