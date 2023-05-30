Không còn khung cảnh lãng mạn, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch 'cực ngầu' trong loạt ảnh đóng máy của Giữa Cơn Bão Tuyết

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính đã khai máy tại Phần Lan. Mới đây, đoàn phim đã tung ra loạt poster của các diễn viên vào dịp đóng máy của bộ phim. Bỏ qua những hình ảnh lãng mạn được đoàn phim tung ra trước đó, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch xuất hiện trong tư thế đầy căng thẳng khi thi đấu bida, dân tình vô cùng thích thú trước thế tạo dáng cực ngầu của cặp đôi chính.

Được biết, trước đó, đoàn phim từng tung ra ảnh hậu trường của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch khi có màn nắm tay đầy tình cảm khiến dân tình không khỏi ‘quắn quéo’. Có thể thấy, ngoài visual ‘trai xinh gái đẹp’, cặp đôi còn ghi điểm với màn tương tác vô cùng ăn ý, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.

Bên cạnh đó, poster đầu tiên của bộ phim cũng gây chú ý khi cặp đôi trao nhau cái nhìn đầy tình cảm giữa khung cảnh tuyết rơi. Đặc biệt ánh mắt thâm tình của Ngô Lỗi khi nhìn về phía bạn diễn cũng khiến dân tình đều không khỏi rung động.

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương Và Ân Quả. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.