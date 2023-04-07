Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng yêu đương thăng hoa giúp Tình Yêu Thôi Mà nhận về điểm douban khủng

Sao quốc tế 07/04/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng khiến netizen vô cùng phấn khích.

Những ngày qua, dự án Tình Yêu Thôi Mà do Ngô LỗiChâu Vũ Đồng đóng chính đã chính thức lên sóng. Dự án nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả nhờ vào chemistry bùng nổ của cặp đôi chị - em này.

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng yêu đương thăng hoa giúp Tình Yêu Thôi Mà nhận về điểm douban khủng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng 8.3 điểm. Đây là số điểm khá cao cho thấy thấy sức hút và độ phủ sóng của bộ đôi Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng lớn đến nhường nào.

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng yêu đương thăng hoa giúp Tình Yêu Thôi Mà nhận về điểm douban khủng - Ảnh 2

Được biết, ngay từ khi phim lên sóng, cặp đôi Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng đã khiến không ít dân tình ‘quắn quéo’ bởi những phân đoạn tình cảm. Cảnh hôn của cặp đôi được nhận xét tinh tế và đầy cảm xúc, tạo 'bước ngoặt' khẳng định tình cảm đến mức chín muồi của cả hai.

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng yêu đương thăng hoa giúp Tình Yêu Thôi Mà nhận về điểm douban khủng - Ảnh 3

Bên cạnh những phân đoạn tình cảm thì visual của cặp đôi cũng khiến khán giả hết lời khen ngợi. Sự chênh lệch về chiều cao của Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng, cử chỉ hơi cúi người, tựa cằm vào vai đối phương, bàn tay ôm eo ‘chuẩn soái ca’ của Ngô Lỗi là điểm nhấn bùng nổ hóa học của cả hai. Dù có sự chênh lệch tuổi tác của nhân vật trong phim lẫn ngoài đời nhưng những màn tình cảm của cả hai đã khiến khán giả phá bỏ định kiến ‘nữ chính dừ so với nam chính’ trước đó.

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng yêu đương thăng hoa giúp Tình Yêu Thôi Mà nhận về điểm douban khủng - Ảnh 4

Tình Yêu Thôi Mà có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Ngô Lỗi và 'tình mới màn ảnh' nhận bão tin vui' từ bộ phim Tình Yêu Thôi Mà

Ngô Lỗi và 'tình mới màn ảnh' nhận bão tin vui' từ bộ phim Tình Yêu Thôi Mà

Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng hiện đang là bộ phim được nhiều khán giả quan tâm trên màn ảnh Hoa Ngữ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt 'bão tin vui' khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

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