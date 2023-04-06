Ngô Lỗi và 'tình mới màn ảnh' nhận bão tin vui' từ bộ phim Tình Yêu Thôi Mà

Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng hiện đang là bộ phim được nhiều khán giả quan tâm trên màn ảnh Hoa Ngữ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt 'bão tin vui' khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

Thuộc thể loại tình cảm, đô thị, Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng hiện đang là bộ phim được nhiều khán giả quan tâm trên màn ảnh Hoa Ngữ. Không chỉ hình ảnh đẹp và nội dung tốt thì diễn xuất và chemistry “tràn màn hình” của chị em Vũ Đồng và Ngô Lỗi đã góp phần lớn tạo nên nhiều thành công của bộ phim. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt thành tích đáng ngưỡng mộ của bộ phim Tình Yêu Thôi Mà. Theo đó, dự án đã phá top 1 nhiệt độ Maoya và Vlinkage, đồng thời đứng top 3 trên Datawin. Đây được xem là một thành tích khá cao và ấn tượng với một bộ phim vừa mới lên sóng. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút và độ phủ sóng của bộ đôi Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng lớn đến nhường nào.

Được biết, sau khi bộ phim lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Ngô Lỗi khi sau nhiều dự án, chất lượng diễn xuất của anh ngày càng tăng cao. Từng là sao nhí, Ngô Lỗi được xem là "em trai quốc dân" và có hành trình trưởng thành nổi bật. Có thể nói, sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn thì dự án này đánh dấu bước chuyển hình mới của anh chàng trong sự nghiệp diễn xuất.

Mặt khác, Châu Vũ Đồng là cái tên được chú ý hơn cả khi được đánh giá có sự thăng hạng về nhan sắc và khí chất sau nhiều lần không thành công. Nhất là khi cô có "phản ứng hóa học" bùng nổ với đàn em kém 5 tuổi Ngô Lỗi. Tình Yêu Thôi Mà có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ đón nhận tin vui khủng từ nền tảng phim ảnh Hàn Quốc Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bất ngờ đón nhận tin vui khủng từ nền tảng phim ảnh Hàn Quốc khiến netizen phấn khích.

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