Phim của Ngô Lỗi và Lưu Thi Thi gặp biến căng trước thềm lên sóng

Sao quốc tế 18/03/2023 09:05

Tình Yêu Thôi Mà (Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng đóng chính) và Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi – Lưu Vũ Ninh đóng chính) là 2 trong số những dự án được mong chờ lên sóng thời gian gần đây. Tuy nhiên, mới đây, 2 bộ phim này gặp biến căng trước thềm lên sóng.

Tình Yêu Thôi Mà (Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng đóng chính) và Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi – Lưu Vũ Ninh đóng chính) là 2 trong số những dự án được mong chờ lên sóng thời gian gần đây. Được biết, 2 bộ phim có chung hãng phim Ninh Manh Ảnh Nghiệp, nơi từng sản xuất những bộ phim nổi tiếng như Phù Dao Hoàng Hậu, Thiên Cổ Quyết Trần,…nên 2 bộ phim trên được kì vọng cao khi lên sóng.

Phim của Ngô Lỗi và Lưu Thi Thi gặp biến căng trước thềm lên sóng - Ảnh 1Phim của Ngô Lỗi và Lưu Thi Thi gặp biến căng trước thềm lên sóng - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hãng phim Ninh Manh Ảnh Nghiệp đã hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất một bộ phim cổ trang Ngược Dòng. Tuy nhiên, nhiều khán giả vô cùng tức giận vì cho rằng hãng phim này bán văn hóa Trung Quốc cho nước ngoài. Họ cho rằng dòng phim cổ trang tiên hiệp vốn là đặc sản của Trung Quốc, lấy cảm hứng từ đạo giáo, văn hoá và Hán phục nên không phù hợp làm phim Hàn Quốc.

Chính vì điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến 2 bộ phim sắp lên sóng là Tình Yêu Thôi Mà và  Nhất Niệm Quan Sơn. Được biết, Nhất Niệm Quan Sơn vừa mới đóng máy chờ cấp phép cũng như lịch lên sóng, còn Tình Yêu Thôi Mà đã được cấp phép dự kiến lên sóng vào tháng 3 này.

Phim của Ngô Lỗi và Lưu Thi Thi gặp biến căng trước thềm lên sóng - Ảnh 3

Đáp trả lại làn sóng tranh cãi của dư luận, hãng phim Ninh Manh Ảnh Nghiệp cho biết dù thế nào họ vẫn tiếp tục hợp tác cùng Hàn Quốc để làm phim. Mục đích của họ là đưa văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Nội dung bộ phim Ngược Dòng xoay quanh câu chuyện báo thù, bảo vệ quốc gia kéo dài hàng nghìn năm giữa yêu ma và thần tiên.

Mặc dù đã lên tiếng giải thích nhưng khán giả vẫn không hài lòng và kêu gọi vào douban phim Tình Yêu Thôi Mà và  Nhất Niệm Quan Sơn tẩy chay.

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