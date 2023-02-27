Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay

Sao quốc tế 27/02/2023 09:07

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video Triệu Lộ Tư lớn tiếng mắng chửi Ngô Lỗi ở phim trường Tinh Hán Xán Lạn.

Trong mùa hè năm 2022, Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim bùng nổ trong làng giải trí Hoa Ngữ, đưa tên tuổi Ngô LỗiTriệu Lộ Tư lên một tầm cao mới. Đặc biệt, hình ảnh lẫn tên tuổi của cặp đôi này luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video Triệu Lộ Tư lớn tiếng mắng chửi Ngô Lỗi ở phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Trong video, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang ngồi trên lưng ngựa. Nam diễn viên phóng ngựa khá nhanh khiến Triệu Lộ Tư giật mình. Trong lúc hoảng loạn, cô quát mắng bạn diễn "Cậu bị điên à", "Cút ra"...

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay - Ảnh 2

Việc này khiến những nhân viên có mặt ở phim trường và ngay cả Ngô Lỗi đều vô cùng bất ngờ. Ngô Lỗi khi đang làm việc đã vui vẻ cho qua nhưng sau khi về khách sạn lại yêu cầu mọi người trong đoàn phải hoàn thành mọi cảnh quay trong ngày hôm sau.

Hành động mắng chửi thô tục của Triệu Lộ Tư đã khiến Ngô Lỗi cực kỳ tức giận. Anh chàng đó đã rời khỏi đoàn làm phim ngay sau khi cảnh quay cuối kết thúc, thậm chí còn chẳng tham gia lễ đóng máy. Phía Triệu Lộ Tư cũng đã chi rất nhiều tiền để xóa bỏ đoạn video này.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay - Ảnh 3

Một số người hâm mộ cho rằng lúc đó Triệu Lộ Tư đang hoảng sợ nên không kiểm soát được cảm xúc và lỡ lời. Tuy nhiên, những người ủng hộ Ngô Lỗi lại bình luận rằng một nghệ sĩ không nên sử dụng từ ngữ khiếm nhã trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt là Triệu Lộ Tư luôn xây dựng hình ảnh cô gái dễ mến, vui vẻ hòa đồng với bạn diễn.

Sau khi ồn ào nổ ra, nữ diễn viên còn bị đào lại việc từng chê Dương Dương trên sóng livestream với câu nói "anh bị điên à". Tại hậu trường phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, cô dùng kim đâm vào tay nam diễn viên Đinh Vũ Hề, khiến anh này hoảng hốt.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi mắng chửi thô tục Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn, đập tan hình ảnh ngọt ngào, thân thiện xây dựng bao lâu nay - Ảnh 5

Hiện tại, Triệu Lộ Tư giữ im lặng trước sự việc. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn bàn tán xôn xao trước đoạn video này và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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