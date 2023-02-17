Bắt chộp một khoảnh khắc 'hiếm có khó tìm' của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn

Năm 2022 được xem là năm thành công của Triệu Lộ Tư sau sự bùng nổ của Tinh Hán Xán Lạn. Kể từ sau những thành tích tốt từ bộ phim mang lại, cô nàng có cơ hội được tham gia nhiều dự án mới, trong đó phải kể đến dự án Thần Ẩn . Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang miệt mài ở phim trường của dự án này nên những hình ảnh của cô nàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn. Bên cạnh thần thái xinh đẹp, dân tình còn bắt chộp được một chi tiết 'hiếm có khó tìm' của cô nàng. Theo đó, trong ảnh, Triệu Lộ Tư đang nở nụ cười tươi rói nhìn một thứ gì đó. Điều đáng chú ý ở đây chính là việc trong nụ cười ấy lại ngấn những hàng lệ.

Nhiều khán giả cho rằng có thể những giọt nước mắt đó xuất hiện khi cô nàng vừa quay một phân cảnh ngược tâm và nụ cười xuất hiện là lúc cô đã thoát vai nhưng cảm xúc về phân cảnh buồn dường như vẫn chưa hết. Điều đó, khiến cho cô rơi vào tình trạng vừa khóc vừa cười.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.