Rộ tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Triệu Lộ Tư là gương mặt nổi bật của làng giải trí xứ Trung. Miệt mài ở phim trường với nhiều dự án ấn tượng có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chính vì thế những dự án có thông tin Triệu Lộ Tư tham gia đóng chính luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án chuyển thể Anh Cũng Có Ngày Này tạm định nam nữ chính là Triệu Lộ Tư và Lâm Nhất . Được biết, bộ phim dự kiến có 37 tập và sẽ được khởi quay vào cuối tháng 3 năm nay.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Nội dung kể về chuyện tình yêu giữa hai nhân vật đều làm trong ngành luật, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

Trước đó, Triệu Lộ Tư từng hợp tác với Lâm Nhất trong dự án Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) được chiếu đài vào cuối năm 2022. Nội dung phim sẽ được chia thành 3 thế hệ: Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo vào vai thế hệ thứ nhất (bối cảnh năm 1950); Thái Văn Tịnh và Lưu Hoan vào vai thế hệ thứ 2 (bối cảnh những năm 1980); Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất vào vai thế hệ thứ 3 (bối cảnh thời hiện đại).

Lâm Nhất hoạt động trực thuộc Đường nhân ảnh thị - công ty quản lý những cái tên như Hồ Ca, Cổ Lực Na Trát. Sở hữu chiều cao 1,87 m, gương mặt đẹp trai, vóc dáng cân đối, Lâm Nhất được đánh giá là gương mặt nhiều tiềm năng của màn ảnh Trung Quốc. Không chỉ chinh phục fan vì ngoại hình, anh chàng còn khiến khán giả ấn tượng nhờ lối diễn xuất tình cảm, lãng mạn, đặc biệt trong các tác phẩm 'thanh xuân vườn trường' và nhận được nhiều giải thưởng phim ảnh.

Lâm Nhất còn từng bị đồn hẹn hò đàn chị Angelababy, cả hai từng bị bắt gặp đến quán điện tử cùng nhau. Lâm Nhất từng tiết lộ mình là fan cuồng của cô, khi tham gia Keep Running. Sau khi tin hẹn hò lan truyền, hai nghệ sĩ không đứng ra phủ nhận mà chỉ có nhóm fan khẳng định thần tượng của họ vẫn độc thân.

Hiện tại, thông tin Triệu Lộ Tư và Lâm Nhất nên duyên trong dự án Anh Chỉ Có Ngày Này chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác thực từ phía các diễn viên. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án này.