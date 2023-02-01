Mới đây, mạng xã hội lan truyền một phân cảnh tình cảm của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn hiện đóng máy đã lâu và đang đợi lịch lên sóng. Chính vì thế những ảnh leak của hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm rầm rộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một phân cảnh tình cảm của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong ảnh cũng nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng. Cô nàng khoe được góc nghiêng cực phẩm với chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt long lanh cực cuốn hút. Trong bức ảnh này, cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đều diện những bộ trang phục đơn giản. Không những thế, dân tình còn rụng tim trước màn tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tình cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau.Tinh cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tinh cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ diện đồ đôi trong Thần Ẩn, netizen hú hét vì 'đôi lứa xứng đôi' Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hậu trường của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ xuất hiện cùng nhau, cùng diện đồ đôi trên phim trường Thần Ẩn.

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