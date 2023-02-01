Lộ khoảnh khắc tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, dân tình chỉ chú ý một điều?

Sao quốc tế 01/02/2023 16:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một phân cảnh tình cảm của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn hiện đóng máy đã lâu và đang đợi lịch lên sóng. Chính vì thế những ảnh leak của hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm rầm rộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một phân cảnh tình cảm của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong ảnh cũng nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng. Cô nàng khoe được góc nghiêng cực phẩm với chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt long lanh cực cuốn hút. Trong bức ảnh này, cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đều diện những bộ trang phục đơn giản. Không những thế, dân tình còn rụng tim trước màn tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi.

Lộ khoảnh khắc tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, dân tình chỉ chú ý một điều? - Ảnh 1

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tình cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Lộ khoảnh khắc tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, dân tình chỉ chú ý một điều? - Ảnh 2

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau.Tinh cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tinh cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ diện đồ đôi trong Thần Ẩn, netizen hú hét vì 'đôi lứa xứng đôi'

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ diện đồ đôi trong Thần Ẩn, netizen hú hét vì 'đôi lứa xứng đôi'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hậu trường của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ xuất hiện cùng nhau, cùng diện đồ đôi trên phim trường Thần Ẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng trộm không thể giấu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ diện đồ đôi trong Thần Ẩn, netizen hú hét vì 'đôi lứa xứng đôi'

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ diện đồ đôi trong Thần Ẩn, netizen hú hét vì 'đôi lứa xứng đôi'

Thần Ẩn tung poster chính thức của các nhân vật, visual của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận cơn mưa lời khen của netizen

Thần Ẩn tung poster chính thức của các nhân vật, visual của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận cơn mưa lời khen của netizen

Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn

Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn

Không phải Vương An Vũ, đây mới là người được khán giả tích cực 'đẩy thuyền' cho Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Không phải Vương An Vũ, đây mới là người được khán giả tích cực 'đẩy thuyền' cho Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý

Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái