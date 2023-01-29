Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn

Sao quốc tế 29/01/2023 19:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn với tạo hình đầy mãn nhãn.

Thời gian gần đây, dự án Thần Ẩn của Triệu Lộ TưVương An Vũ đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những ảnh leak hậu trường liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn. Theo đó, nàng tiểu hoa xuất hiện trong trang phục màu xanh trời. Dù chỉ chụp ở góc nghiêng nhưng vẫn được nhiều lời khen ngợi của khán giả vì vẻ đẹp trong trẻo cùng biểu cảm đáng yêu của cô nàng khiến công chúng không khỏi u mê.

Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn - Ảnh 1Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số khán giả lại đưa ra loạt ảnh tạo hình của nữ phụ Tào Phỉ Nhiên ra so sánh với Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng, cùng diện trang phục sắc xanh nhưng Triệu Lộ Tư có vẻ lép vế so với nữ phụ. Tào Phỉ Nhiên có tạo hình lộng lẫy, khí chất tao nhã của người đẹp này đã chiếm được cảm tình của nhiều người.

Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn - Ảnh 3

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Triệu Lộ Tư đẹp trong trẻo, biểu cảm đáng yêu trong tạo hình mới của Thần Ẩn - Ảnh 4

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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